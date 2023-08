Fremantle Highway wordt naar de Eemshaven gesleept

Het schip ligt momenteel nog boven Schiermonnikoog en Ameland. Beeld AFP

Momenteel ligt het vrachtschip met 3784 nieuwe auto’s aan boord, waarvan iets minder dan vijfhonderd elektrische auto’s, op zo’n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. Maandag kwam het aan op deze tijdelijke locatie. Het vertrek is donderdagochtend voorzien.

Eerder liet Rijkswaterstaat weten dat de keuze voor een haven onder meer afhankelijk is van de situatie aan boord van het vrachtschip en de verwachte weersomstandigheden. Ook moet de haven aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet er voor langere tijd plaats aan de kade zijn en moet er een vrachtschip met een diepgang van 10 meter kunnen aanleggen.

Volgens Rijkswaterstaat is de Groningse haven de meest geschikte plek vanwege de korte afstand (64 kilometer), verslechterde weersomstandigheden, de aanwezige infrastructuur en de faciliteiten om het schip te bergen. “Door de sleepreis zo kort mogelijk te houden worden de risico’s beperkt.”

Wanneer het schip vertrekt en aankomt is ‘sterk afhankelijk van weer, stroming en getij’. De situatie aan boord is stabiel, aldus Rijkswaterstaat. Het grootste deel van het schip is geïnspecteerd en er zouden geen aanwijzingen zijn dat er nog brand is. Experts aan boord zullen tijdens de sleepreis het schip constant monitoren. De Fremantle wordt begeleid door de Guardian van de kustwacht en oliebestrijdingsschip Arca van Rijkswaterstaat.