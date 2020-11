Freek Jansen, de radicale rechterhand van Baudet

Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Freek Jansen (28) behoort al jaren tot de inner circle van Thierry Baudet. Hij is voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie en geldt als Baudets vertrouweling en voornaamste adviseur. Jansen staat te boek als een whizzkid die binnen de partij veel kennis over online campagnevoeren binnenbrengt, maar ook als iemand met zeer rechtse en omstreden denkbeelden. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen voor volgend jaar belandde hij op de zevende plek.

Jansen groeide op in de Gelderse ­gemeente Oldebroek en studeerde politicologie in Amsterdam. Hij ontmoette Baudet in 2012 voor het eerst na afloop van diens HJ Schoo-lezing en werd in 2016 actief binnen de partij, zo staat in het boek Mijn meningen zijn feiten van Harm Ede Botje en ­Mischa Cohen. Dat Jansen er dubieuze ideeën op na hield was zijn collega’s bij de gemeente Westland, waar Jansen als griffier werkzaam was, al eerder opgevallen. Volgens zijn toenmalige baas had Jansen ‘een enorme belangstelling voor het Derde Rijk, de rol van Adolf Hitler, de Holocaust (die hij relativeert), de positie van Palestina en Israël’. Ook Baudet had opgemerkt dat Jansen ‘wel erg rechts was’, maar dat vormde geen beletsel om hem een belangrijke positie binnen de partij te geven.

Jared Taylor

In oktober 2017 regelde Jansen dat Baudet aanwezig was bij een ontmoeting tussen de Nederlandse extreemrechtse beweging Erkenbrand en de Amerikaanse alt-rightideoloog Jared Taylor in Amsterdam. Ook schreef Jansen, die de laatste jaren in het Tweede Kamer­gebouw nauwelijks van de zijde van Baudet week, mee aan diens befaamde ‘boreale toespraak’ over de ‘uil van Minerva’ na afloop van de door Forum gewonnen Provinciale Statenverkiezingen.

In 2018, tijdens een congres van ­Forum in de RAI, hield Jansen als voorzitter van de jongerenbeweging een toespraak waarin hij het had over de ‘morele verzwakking’ van de westerse beschaving. “De massale migratie vervangt onze bevolking door mensen die onze cultuur niet delen.” Hij riep op om de ‘bestaande orde omver te werpen’. Een jaar later zou hij tijdens een bijeenkomst van JFvD ageren tegen ‘het leger van lamgeslagen D66’ers’ bij wie de ‘wil was bedekt door Netflix en pornografie’. Om de beschaving te redden waren ‘overwinningsdrang’ en ‘overheersingsdrang’ nodig.

Geen afstand nemen

Door zijn radicale denkbeelden en ­geflirt met het nationaalsocialisme was Jansen ook binnen het Forum voor Democratie niet onomstreden. Partijleden die de meer gematigde vleugel van Forum vertegenwoordigen, vroegen zich af waarom Baudet geen afstand nam van Jansen, zeker nadat bleek dat binnen appgroepen van JFvD het racisme welig tierde. Maar Baudet viel zijn boezemvriend niet af: terwijl maandagavond zijn partij praktisch implodeerde legde de NOS vast hoe de voorman van Forum en zijn rechterhand elkaar innig omhelsden.