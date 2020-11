Fraudeurs verkopen valse verklaringen: voor paar tientjes ‘coronavrij’ zonder te testen

Beeld ANP

Ze misbruiken namen van artsen en laboratoria. Die zijn geschokt en stappen naar de politie.

De verklaringen zijn nodig om landen als Duitsland, Marokko en Italië binnen te komen. Reizigers dienen het document, waarop staat dat een persoon recent negatief is getest op het coronavirus, vóór het instappen of bij aankomst in het land van bestemming te laten zien. Het moet de landen helpen in de strijd tegen corona.

Omdat de GGD geen reisverklaringen uitgeeft en alleen bij klachten test, zijn consumenten aangewezen op commerciële partijen. Deze partijen testen ook zonder dat een consument klachten heeft. Ze nemen PCR-tests af en zetten bij een negatieve uitslag van de test zwart-op-wit dat iemand géén corona onder de leden heeft. In de meeste gevallen kost dit pakket zo’n 150 euro.

‘Heel ernstig’

De frauduleuze aanbieders zijn actief op WhatsApp en Snapchat. Daar werken ze onder namen als Vliegtuig Arts, Digitale Dokter en Covid1950. Deze site kocht voor bedragen tussen de 50 en 60 euro meerdere valse verklaringen bij verschillende oplichters. Voor alle duidelijkheid: deze aanbieders namen géén testen af.

Artsen van wie de naam op de vervalste documenten staan, reageren geschokt. Arts Prem Heera, die samenwerkt met de Corona Testservice, is één van hen. Hij stapt naar de politie. Dokter Albert Zwart van HetHuisartslab, eveneens slachtoffer van de fraude, is geschrokken en noemt het ‘heel ernstig’.

‘Land van aankomst moet controleren’

Maarten Cuppen, directeur van HetHuisartslab, is niet verrast dat het gebeurt. Sinds juni heeft zijn organisatie 150.000 reizigers getest en bij negatieve uitslagen verklaringen afgegeven. Hij weet dat meerdere Nederlanders met vervalsingen op reis zijn gegaan. “Als de vervoerder of het land van aankomst die verklaringen niet goed controleert, gaan de fraudeurs vrijuit.”

Volgens Cuppen is het niet aan reisorganisaties om de controles op zich te nemen, maar doen de meesten dit uit maatschappelijk belang alsnog. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt naar eigen zeggen ‘geen toezicht op de inhoud van reisverklaringen’.

De Digitale Dokter reageert ‘verbaasd’ nadat hij geconfronteerd wordt via Snapchat. “Sorry? Ik denk dat je iemand anders voor je hebt,” is zijn reactie. Covid1950 biedt zijn excuses aan en zegt het nooit meer te doen. “Het spijt me. Ik wilde mensen een handje helpen door het goedkoper te maken.” De Vliegtuig Arts heeft niet gereageerd op vragen van deze site.