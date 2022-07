Plus Nieuws

Fraude met zorgdiploma’s flink toegenomen: ongediplomeerden dienen medicijnen toe

Het aantal meldingen van valse zorgdiploma’s is flink gestegen. Door het personeelstekort in de zorg worden diploma's niet overal goed gecheckt. Zo kan het voorkomen dat ongekwalificeerde zorgmedewerkers infusen aanleggen of medicijnen toedienen, een ernstig risico voor patiënten.