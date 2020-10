Franse ambassadeur: ‘Deze aanslag op onze identiteit gaat heel de vrije wereld aan’

De Franse ambassadeur Luis Vassy, spreekt met mensen die de vermoorde leraar Samuel Paty herdenken. De 47-jarige Paty werd in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine op straat de keel afgesneden door een 18-jarige moslimextremist van Tsjetsjeense afkomst. Beeld ANP

Onder leiding van de zichtbaar ontroerde president Emmanuel Macron nam Frankrijk op indrukwekkende wijze afscheid van de vrijdag vermoorde leerkracht Samuel Paty. De ceremonie op de universiteit Sorbonne in Parijs is ook Luis Vassy niet in de koude kleren gaan zitten.

“Iedere Fransman, of beter nog, iedereen die de vrijheid koestert, grijpt dit aan. Niet alleen omdat hij op een barbaarse manier is vermoord (onthoofding, red). Het gaat hier om een leerkracht die onafhankelijk, vrij onderwijs wil geven over een onderwerp dat er erg toe doet: de vrijheid van meningsuiting,” zegt ambassadeur Luis Vassy (40).

Volgens hem weten ook veel Nederlanders daarom de aanslag naar waarde te schatten. Niet alleen premier Mark Rutte sprak zijn steun uit. De ambassade ontving veel reacties per e-mail, van politieke partijen, onderwijsinstellingen en burgers. “Daaruit blijkt maar weer het belang van wat wij met elkaar delen, de vrijheid in het algemeen en de vrijheid van meningsuiting in het bijzonder,” aldus Vassy. “Dat we ons samen verzetten tegen haatcampagnes, intimidatie en extremistisch geweld. Frankrijk is aangevallen, maar niet alleen Franse waarden, ook Nederlandse staan op het spel.”

De moord op Paty door een jonge, islamitische extremist raakt de ambassadeur ook persoonlijk. “Ik heb een achtergrond als immigrant, mijn ouders komen uit Zuid-Amerika. Ik ben in Frankrijk geboren, kreeg toen ik twee jaar oud was samen met mijn ouders de Franse nationaliteit. Ik groeide op in een gemeente die erg lijkt op Conflans-Saint-Honorine, waar Samuel Paty lesgaf. In een banlieu in het oosten van Parijs. Ik heb veel te danken aan leerkrachten zoals hij. Hun onderwijs heeft me mede gebracht waar ik nu ben. Ik heb de laatste dagen veel moeten denken aan mijn geschiedenis- en wiskundeleraar met wie ik het goed kon vinden. Deze aanslag is behalve een aanval op de vrijheid van meningsuiting ook een aanval op het onderwijs, als instrument voor emancipatie, gelijkheid.”

De moord op Paty is volgens Vassy opnieuw een ‘wake-upcall’. “Sinds 2012 ligt de samenleving aanhoudend onder extremistisch vuur van islamitisch terrorisme. Met dodelijke aanslagen op een joodse school in Toulouse, op militairen, politieagenten, een priester, journalisten en de afschuwelijke gebeurtenissen in Nice en Bataclan,” vat de ambassadeur samen. “Het waren aanvallen op vertegenwoordigers van onze instituties, op onze manier van leven.”

President Macron gaat daarom ook nu in de tegenaanval. De klopjacht heeft geleid tot de dood van de dader en de arrestaties van mensen, onder wie jongeren die hebben aangezet tot de moord of daarbij hebben geholpen. Organisaties die zij vertegenwoordigen, worden aangepakt.

“We kunnen deze aanvallen op onze samenleving, op de inrichting ervan, nooit tolereren,” aldus Vassy. “In dit geval moeten we er ook voor zorgen dat leerkrachten in alle vrijheid les kunnen blijven geven. Een herhaling van wat Paty is overkomen, mag niet meer gebeuren. Elk voorval van intimidatie moet meteen de kop worden ingedrukt.” Over aanvullende veiligheidsmaatregelen wil de ambassadeur liever niet praten. “Maar we kunnen niet onderhandelen over onze essentiële waarden.”

Dreigementen

Wel over de rol van sociale media. Zij boden voor de aanslag op Paty een podium aan berichten vol haat en dreigementen in zijn richting. Die zouden de dader hebben aangezet tot de moord.

“Dit is een heel belangrijk probleem. Na de bloedige aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland, twee jaar geleden, heeft Frankrijk met andere Europese landen het voorstel gedaan voor nieuwe regulering in de Europese Unie voor sociale platforms. Daartoe behoort de opdracht aan de platforms om binnen een uur berichtgeving te verwijderen met bedreigend terroristisch gedachtegoed. Bovendien moet niet langer de staat waar het platform is gevestigd daarover zakendoen met die bedrijven, maar de staat waar de boodschappen worden geuit.” Het voorstel ligt nu bij het Europees Parlement. Luis Vassy hoopt dat de discussie erover nu extra vaart krijgt.

In de tussentijd zullen de Europese landen nog nauwer moeten samenwerken in de strijd tegen extremisme en terrorisme. Ook op het terrein van ‘preventie’. Vassy: “Zoals president Macron zei in een toespraak in Les Mureaux op 2 oktober: met meer strijd tegen het aanzetten, het oproepen tot geweld, tegen clandestiene scholen van politiek salafisme die extremistisch gif verspreiden en onze waarden veroordelen. Een cruciaal instrument zal daarin goed, vrij onderwijs zijn - want dit niet alleen een veiligheidsprobleem.”