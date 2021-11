Frans Banninck Cocqpenning voor pianodocent Jan Wijn

Beeld Merlijn Doomernik

Wijn (1934) gaf in zestig jaar tijd les aan onder anderen Ronald Brautigam, Wibi Soerjadi, Ivo Janssen, Marietta Petkova, Hannes Minnaar en Lucas en Arthur Jussen. Verder zat hij in jury’s van nationale en internationale concoursen, en was hij jarenlang lid van de raad van advies van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. In 2009 is Wijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De gemeente Amsterdam noemt Wijn ‘een van de meest gewaardeerde en succesvolle pianopedagogen van Nederland’.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.