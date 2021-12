Fracties nu aan zet: VVD, CDA, D66 en CU buigen zich over akkoord

Demissionair premier Mark Rutte Beeld ANP

Na 271 dagen van geruzie en tumult ligt er sinds maandagavond een regeerakkoord van naar verluidt zo’n 50 pagina’s. Nu is het woord aan de fracties van de partijen: zij kunnen de vorming van Rutte IV nog blokkeren.

Als de fractieleden instemmen, wordt het akkoord woensdag gepresenteerd. Maar als de Tweede Kamerleden, of zelfs maar één van hen, het blokkeert, moeten de onderhandelingen weer heropend worden. In 2017 dreigde ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind hiermee, al zette hij niet door. Ditmaal lijkt er minder kans op complicaties. Bij CDA is bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, een tegenstander van een nieuw kabinet onder Rutte, uit de fractie vertrokken.

VVD-leider Mark Rutte denkt dat vertraging niet nodig is. Hij sprak maandagavond van een ‘goed’ akkoord. D66-leider Sigrid Kaag heeft ‘hoop’ op instemming van haar partij. Ze noemt het een ‘gebalanceerde’ deal. “Iedereen heeft er punten en accenten in.” Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra heeft het lang genoeg geduurd: “Het had af en toe iets weg van een tangverlossing.”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelt dat ‘alle partijen wat pijn’ lijden in het akkoord. “Er zitten mooie dingen in voor iedereen, minder mooie dingen voor iedereen. Zo gaat dat.”

Het einde van de formatie is overigens nog niet in zicht: pas begin januari kan een nieuw kabinet aantreden, is de verwachting.

Details

Een doorstart willen de partijen het niet noemen , want de oude coalitie belooft een ‘nieuwe bestuurscultuur’ met meer ‘macht voor de Tweede Kamer’, aldus Segers. Volgens hem zijn er minder details vastgelegd.

De afgelopen acht jaar zetten de partijen de lijnen uit op maandag, tijdens coalitieoverleg. Vervolgens gingen die naar de ministerraad op vrijdag, waarna de afspraken zo dichtgesmeerd waren, dat de Tweede Kamer hooguit nog kleine wijzigingen kon doen. Dat gaat veranderen, zei Segers.

Volgens hem komt er nu meer macht bij de ministerraad, die vervolgens met meer nederigheid toestemming voor beleid gaat vragen aan de Tweede Kamer. Ook zullen er vaker oppositiepartijen nodig zijn, want het beoogde kabinet Rutte IV heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer.