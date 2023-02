Fotografen verkopen prints voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Eén van de foto's waarvan prints worden verkocht. De opbrengst gaat naar de Giro555 actie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Beeld Suzanne Ranzijn

De actie wordt georganiseerd door Fotografievoorgoed, een initiatief van de Amsterdamse fotograaf Caspar Claasen. Hij organiseerde vorig jaar een vergelijkbare actie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. “Ik ben zelf fotograaf, dus op het moment dat ik besloot iets op te zetten was het logisch om fotografen bij elkaar te brengen. En het voordeel aan fotografie, vergeleken met andere kunst, is dat het reproduceerbaar is.”

Die actie was een groot succes: er werd bijna 98.000 euro opgehaald. “Toen besloot ik meteen dat ik vaker zoiets wilde opzetten,” aldus Claasen. Met Fotografievoorgoed wil hij acties kunnen opstarten wanneer dat nodig is, vanwege conflicten of natuurrampen, zoals nu de verwoestende aardbevingen die al meer dan 35.000 mensen het leven kostten in Turkije en Syrië.

Nieuwe collectie

Elke deelnemende fotograaf doneert één foto, waar door Fotolabkiekie een fotoprint van wordt gemaakt. De prints worden voor 100 euro per stuk verkocht. De opbrengst – zo’n 65 euro per print – gaat naar Giro555. De actie loopt tot en met 1 mei 2023.

Momenteel doen zo’n veertig fotografen mee, maar Claasen verwacht dat dit aantal nog toeneemt. Hoewel sommigen ook aan de Oekraïne-actie bijdroegen, gaat dit om een geheel nieuwe collectie foto’s. Onder de deelnemende fotografen vallen meerdere Parool-fotografen, zoals Julie Hrudova, Bas Losekoot, Niels Stomps en Frank Ruiter.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: