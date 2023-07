Foto’s De Nieuwe Sint van Paroolfotografe Dingena Mol naar Rijksmuseum

De Nieuwe Sint bij Vereniging Ons Suriname, in 2015. Beeld Dingena Mol

Hij verscheen voor het eerst in 2015: De Nieuwe Sint, de alternatieve goedheiligman van acteur Patrick Mathurin, die met zijn creatie het beeld van de traditionele Hollandse sinterklaasviering veranderde.

Fotograaf Dingena Mol legde hem dat jaar vast tijdens zijn optreden bij Vereniging Ons Suriname en bleef dat de jaren daarna doen bij de alternatieve sinterklaasintocht die Mathurin organiseert. Zijn motto: ‘Ieder kind is een Sint, iedereen is Sint.’

Het Rijksmuseum heeft twee foto’s van Mol per direct toegevoegd aan zijn collectie. Met de aanwinst wordt het veranderingsproces van het sinterklaasfeest zichtbaar gemaakt voor toekomstige generaties.

Conservator geschiedenis van het Rijksmuseum Stephanie Archangel: “De foto’s passen bij de beeldontwikkeling die het museum van de sinterklaastraditie verzameld heeft, zoals bijvoorbeeld het 17e-eeuwse Sint-Nicolaasfeest van Jan Havickszoon Steen.”

Positiviteit

Mathurin strijdt al decennia voor diversiteit in de Nederlandse theaterwereld. Hij introduceerde De Nieuwe Sint als een feest zonder rassen- en klassenverschillen. Zwarte Piet, die stamt uit het slavernijverleden, is door Mathurin buitenspel gezet.

Mol las een bericht over De Nieuwe Sint in Het Parool en besloot naar de bijeenkomst bij Vereniging Ons Suriname te gaan, om hem te fotograferen. Ze zag hoe de alternatieve viering groeide. “Waar de Zwarte Pieten-discussie de afgelopen jaren vaak gedomineerd werd door veel negativiteit, bracht De Nieuwe Sint van meet af aan positiviteit met zich mee.”

Beeld Dingena Mol

Voor altijd vastgelegd

Het Rijksmuseum koos voor de eerste foto uit 2015 en beeld uit 2021. Mol: “Mathurin had toen een nieuwe mijter laten maken met het De Nieuwe Sint-logo erop en ik heb hem in zijn nieuwe tenue gefotografeerd.”

Ze werd in december al door het museum benaderd. “Dit is heel bijzonder, eigenlijk waar je het voor doet als documentairefotograaf: je wil dingen vastleggen. En nu wordt het voor de toekomst goed bewaard. Computers kunnen crashen, bestanden kunnen beschadigen. Maar nu weet ik dat mensen over vijftig, honderd, tweehonderd jaar nog kunnen zien hoe het was.”