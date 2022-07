Fossielvrij daagt KLM voor de rechter om misleidende reclames

Air France-KLM wordt, als eerste luchtvaartmaatschappij ooit, voor de rechter gedaagd om misleidende duurzaamheidsclaims. Beeld Robin Utrecht/ANP

De dagvaarding komt niet uit de lucht vallen. In mei van dit jaar overhandigde Fossielvrij het bestuur van Air France-KLM een brief waarin zij aankondigden naar de rechter te stappen. Dit gebeurde tijdens de aandeelhoudersvergadering van de vliegmaatschappij.

Gesprekken die de twee partijen sindsdien hebben gevoerd brachten hen niet dichter bij elkaar. Voor Fossielvrij reden om alsnog naar de rechter te stappen. Woensdagochtend zullen actievoerders een mars lopen van het gebouw van de Reclame Code Commissie in Buitenveldert naar de rechtbank in Amsterdam en de dagvaarding indienen.

Misleidende reclames

De milieuorganisatie beschuldigt KLM ervan klanten te misleiden met hun duurzaamheidscampagnes. In die reclamecampagnes moedigt de luchtvaartmaatschappij passagiers aan om ‘met ons mee te gaan naar een duurzamere toekomst’. Ook verkoopt KLM zogeheten CO 2 -compensatieproducten, waarmee je als passagier een bedrag betaalt voor herbebossingsprogramma's en de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof.

Misleidend, vindt Fossielvrij. “De realiteit is dat vliegen enorm veel uitstoot veroorzaakt en de enige manier om dit terug brengen is door krimp van de luchtvaart,” zegt Hiske Arts namens de organisatie. “Gelukkig beseffen veel mensen dat de luchtvaart niet kan blijven groeien, maar KLM drukt dat groeiende bewustzijn de kop in met hun marketing.”

Volgens haar toont KLM ‘twee gezichten’. “Aan de ene kant zet het bedrijf zichzelf neer als een verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij die vliegen duurzamer maakt, maar tegelijkertijd blijven KLM en de rest van de luchtvaartsector volop inzetten op groei. Bovendien lobbyen luchtvaartmaatschappijen intensief tegen klimaatbeleid, met Air France-KLM aan kop.”

Shell

In april oordeelde de Reclame Code Commissie dat KLM misleidde over CO 2 -neutraal vliegen. KLM maakte daarna beperkte aanpassingen in hun teksten, maar blijft hun ‘CO 2 ZERO’-marketing voorzetten. Het is voor het eerst dat een luchtvaartorganisatie zich voor de rechter moet verantwoorden om misleidende duurzaamheidsclaims.

Fossielvrij NL wordt in deze rechtszaak ondersteund door milieurechtadvocaten van ClientEarth en de campagnegroep Reclame Fossielvrij. Die laatste stond eerder ook al een groep Amsterdamse studenten bij, die een aanklacht indienden tegen Shell bij de Reclame Code Commissie. Ook toen ging het om misleidende duurzaamheidsclaims. De Reclame Code Commissie stelde de studentengroep in het gelijk.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: