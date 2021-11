Forum voor Democratie-Kamerlid tegen D66’er: ‘Er komen tribunalen!’

Beeld van ⁦@PvanHouwelingen⁩ (FVD) die collega-Kamerlid @swsjoerdsma⁩ (D66) bedreigt met een ‘tribunaal’ en ‘uw tijd komt nog wel’. pic.twitter.com/xPycujiRIl — Guus Valk (@apjvalk) 17 november 2021

“Uw tijd komt nog wel! Er komen tribunalen!,” aldus Van Houwelingen. Sjoerdsma gaf aan zich bedreigd te voelen en vroeg Van Houwelingen zijn woorden in te trekken. De FvD’er deed dat niet. Voorzitter Ockje Tellegen reageerde vervolgens dat het ‘allemaal dreigementen zijn’ en dat ze de discussie ‘er niet fraaier op vond worden’.

Aanleiding voor de opmerking van Van Houwelingen was een discussie tussen de twee Kamerleden over uitspraken van Forum-leider Thierry Baudet. Die vergeleek de manier waarop ongevaccineerden worden behandeld met hoe de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog werden uitgesloten. De voorstanders van het coronabeleid van het kabinet vergeleek hij met nazi’s en NSB’ers. Sjoerdsma vroeg Van Houwelingen afstand te nemen van de uitspraken van zijn voorman, wat de FvD’er niet deed.

Na nog een confrontatie tussen Sjoerdsma en Van Houwelingen werd een pauze ingelast. In de pauze vroeg de voorzitter het Forum-Kamerlid om zijn reactie richting Sjoerdsma nog eens te ‘nuanceren’. Het Forum-Kamerlid verklaarde daarop dat zijn woorden ‘nooit bedoeld waren als een of andere vorm van een dreigement of wat dan ook naar Sjoerdsma of wie dan ook’.

Nilüfer Gündoğan

Dinsdagavond voelde Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan zich ook bedreigd door een FvD-Kamerlid. Zij maakte er tijdens het debat over het coronabeleid gewag van dat haar mailbox overstroomde met bedreigingen uit de achterban van Forum voor Democratie en Denk. Volgens Gündogan komt er ook bij haar moeder dergelijke ‘shit’ in de mail binnen. Daarna stond Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren op en zei: “Ik ben enorm trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gündogan ervan te overtuigen dat ze met dit absurde beleid moet stoppen.”

Denk-voorman Kuzu riep zijn achterban op te stoppen met de bedreigingen richting Gündogan.