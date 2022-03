‘Forse stijging van zorgpremies verwacht’

Op Prinsjesdag maakt de regering de werkelijke zorgpremies bekend. Beeld Getty Images/iStockphoto

Volgend jaar zouden we weleens meer kunnen betalen voor onze gezondheidsverzekering. Dat meldt De Telegraaf op basis van interne stukken van het kabinet rond de koopkrachtreparatie.

Het gaat hier wel om de nominale zorgpremie. Dat is een bedrag dat door de overheid wordt berekend en dient als richtlijn voor de zorgverzekeraars. Op basis daarvan bepalen zij in november hun exacte tarieven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ze kiezen voor een lagere premie door hun financiële reserves aan te spreken.

Een woordvoerder van het kabinet bevestigt het nieuws, maar benadrukt dat het om een intern cijfer gaat en dat er nog veel kan gebeuren. “De kans is groot dat er een stijging komt, maar hoe groot die zal zijn, is nog onduidelijk. Het is ongelukkig dat zo’n cijfer zoveel maanden van tevoren op straat komt liggen. Het zegt zo weinig.” In augustus komt het ministerie van Volksgezondheid met een nieuwe berekening.

Op Prinsjesdag maakt de regering het werkelijke bedrag bekend. Voor 12 november maken de zorgverzekeraars bekend wat hun premies zullen zijn. Volgens de woordvoerder kan daar ook nog van alles gebeuren en spelen onder andere de coronakosten nog een rol.

Daling koopkracht

Naast de brandstoffen en de boodschappen zullen ook de zorgkosten dus niet ontsnappen aan de prijsstijgingen. Dat heeft ook een impact op onze koopkracht, die dit jaar al met 2,7 procent achteruit gaat. De regering probeert die daling wel zo beperkt mogelijk te houden, door onder andere de btw en accijns op brandstof en energie te verlagen.