Forse schade door plofkraak bij Primera in Kinkerstraat

De explosie vond plaats rond 03.40 uur. Meerdere buurtbewoners meldden de politie dat zij harde knallen hoorden. Eenmaal ter plekke bleek het om een plofkraak te gaan, op een geldautomaat aan de buitenkant van het pand van de Primera, vertelt een politiewoordvoerder. Er zijn geen gewonden gevallen.

Er is een zoektocht gestart naar de vermoedelijk meerdere verdachten, maar de politie heeft vooralsnog niemand aan kunnen houden. De omgeving is momenteel afgezet. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) doet ter plekke onderzoek.

Met de buit weg

Buurtbewoner en maker van de video Allard Pronk schrok wakker van twee harde knallen. “Ik keek naar buiten en ben meteen gaan filmen. Toen hoorde ik nog een derde knal. Dan zie je ze daar naar binnen gaan en met koplampjes op hun hoofd wegrennen met de buit. Ze reden vervolgens op een scooter weg de Ten Katemarkt op.”

Zelf woont Pronk schuin tegenover het pand waar de plofkraak plaatsvond. Voor hem zorgde de explosie slechts voor een verstoorde nachtrust. “Het zal vooral echt schrikken zijn voor de mensen die er direct boven of naast wonen.”

Reeks plofkraken

De stad wordt de afgelopen tijd geteisterd door plofkraken. Eind augustus vond er nog een explosie plaats bij juwelier Bektas op het Buikslotermeerplein in Noord. Het was de tweede keer in anderhalf jaar dat de winkel werd getroffen door een plofkraak.

Enkele weken daarvoor werd een geldautomaat bij de Primera aan het Beukenplein in Oost opgeblazen. Ook hier zorgde de ontploffing voor flinke schade. Het was de tweede plofkraak in een week tijd. Eerder brak brand uit na een plofkraak aan Tussen Meer in Osdorp.

Forse schade aan het pand van Primera na plofkraak. Beeld Allard Pronk