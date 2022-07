Forse daling van aantal nieuwe coronagevallen

Volgens onderzoek van het RIVM belandden er wel meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis. Beeld ANP

Het is de eerste daling op weekbasis sinds eind mei. Zes weken lang nam het aantal positieve tests toe, in juni zelfs met meer dan 70 procent per week. Het RIVM zei een paar weken geleden al dat de top van de zomergolf in zicht leek.

Bijna 50.000 mensen gingen vorige week naar een teststraat om te horen of ze inderdaad besmet zijn geraakt. Een week eerder deden bijna 53.000 mensen dat. Voor het eerst sinds eind mei daalt het aantal testafspraken.

Bij 638 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is een fractie meer dan de week ervoor, toen de ziekenhuizen (na correctie) 631 patiënten opnamen. Van de 638 opgenomen patiënten belandden 30 op de intensive care, tegen 42 een week eerder. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg van 17 naar 30.

Of de daling in nieuwe besmettingen doorgaat, hangt onder meer af van een nieuwe subvariant die in Nederland is opgedoken. Die heet BA.2.75, ook wel centaurus genoemd. Veel is nog niet bekend over deze coronavariant, maar hij lijkt in staat om de opgebouwde afweer te omzeilen.

Het zogeheten reproductiegetal is iets gedaald, van net boven de 1 naar net eronder. Het cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1125 mensen die het virus onder de leden hebben. Dat is het hoogste aantal sinds 20 april, zo’n drie maanden geleden.

In de afgelopen dagen steeg het aantal opgenomen patiënten met corona met 18. Die stijging is vooral op verpleegafdelingen te zien. Daar liggen nu 1081 mensen die positief getest zijn op het coronavirus. Op de intensive cares worden 44 mensen behandeld bij wie het coronavirus is vastgesteld. Dat is vergelijkbaar met het niveau van de afgelopen week, hoewel het wel een toename is ten opzichte van de weken ervoor.

Toevallig besmet

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.

Wekelijks 3000 coronadoden in Europa, besmettingen verdrievoudigd