Fors meer huizen van een miljoen of meer, ook in Amsterdam

Beeld Sabine Joosten/HH

Opvallend is vooral de groei buiten de Randstad. In steden als Zwolle, Tilburg en Eindhoven nam het aantal woningen van meer dan een miljoen met meer dan 70 procent toe. In Amsterdam en Rotterdam was een toename te zien van 20 procent. Inmiddels is 1,9 procent van de huizenvoorraad meer dan een miljoen waard.

Het is het zevende jaar op rij dat het aantal huizen van een miljoen of meer groeit. Maar een stijging van 40 procent is de grootste die Calcasa ooit zag.

Voornaamste oorzaken van de stijging zijn de lage rentestand en de economische voorspoed. In 2020 steeg de gemiddelde prijs voor een woning met 10 procent. Dit heeft tot logisch gevolg dat meer huizen de grens van een miljoen passeerden. Deze trend is al gaande sinds het einde van de financiële crisis. In vergelijking met eind 2013 betaal je nu zo’n 60 procent meer voor een woning.

Vierkante meters

Voor een miljoenenwoning leg je gemiddeld 6220 euro per vierkante meter neer. Dit betekent dat je voor een miljoen euro gemiddeld zo'n 180 vierkante meter oppervlak kunt inrichten. Er zijn wel grote verschillen tussen steden. Waar je in Den Haag voor een miljoen gemiddeld 190 vierkante meter krijgt, is dat in Utrecht 165 vierkante meter, en moet je het in Amsterdam doen met 120 vierkante meter.

Amsterdam blijft de stad met verreweg de meeste miljoenenwoningen. 1 op de 10 koopwoningen vertegenwoordigt een waarde van een miljoen of meer. Dat zijn er zo’n 14.000 in totaal. In de regio Groot-Amsterdam zijn 18.200 woningen te vinden van een miljoen of meer.

Grachtengordel en Zuidas

Vooral in het centrum van Amsterdam is een huizenprijs met zes nullen geen uitzondering. De Keizersgracht telt meer dan 500 miljoenenwoningen. Op zowel de Herengracht als op de Prinsengracht zijn meer dan 290 miljoenenwoningen te vinden.

De straat met de meeste miljoenenwoningen van Amsterdam ligt echter buiten het centrum: op de Cannenburg bij de Zuidas betaal je voor vrijwel alle woningen (96 procent) meer dan een miljoen. De gemiddelde vierkantemeterprijs ligt hier boven de 7200 euro.