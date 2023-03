‘Fors letsel’ bij man die zondag werd neergestoken op Mauritskade

Het slachtoffer liep zondagochtend een rondje door het Oosterpark. Op de Mauritskade werd hij neergestoken. Beeld Nina Schollaardt

Het slachtoffer liep op zondagochtend samen met een vriend een rondje door het Oosterpark. Samen gingen ze het park uit rond 08.00 uur, aan de zijde van de Mauritskade. Twee andere mannen liepen dezelfde richting uit, van wie er een het slachtoffer naar eigen zeggen plotseling met een mes stak in zijn rechterzijde.

Oproep getuigen

Erna vluchtte zowel de dader als de man die bij de dader was weg op een zwarte fiets. Een omstander schakelde op verzoek van de vriend van het slachtoffer de hulpdiensten in. In het ziekenhuis bleek het slachtoffer fors intern letsel te hebben opgelopen. Momenteel is de man in het ziekenhuis. Hij is aanspreekbaar, laat een woordvoerder van de politie weten.

Wat er zich heeft afgespeeld bij en voorafgaand aan het steekincident in het park is nog onduidelijk. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De politie vraagt getuigen zich te melden.

