Formule 1-opbrengst Park & Bike naar Cultuurfonds

Dronefoto van Circuit Zandvoort. Beeld ANP

Funke Küpper zegt in een persbericht ‘getriggerd’ te zijn door het filmpje van Joshua Nolet, zanger van Chef’Special, waarin hij opkomt voor de positie van artiesten en de professionals om hen heen. “Dat de Dutch Grand Prix doorgaat terwijl alle festivals ‘on mute’ worden gezet is natuurlijk niet goed uit te leggen en pijnlijk voor iedereen werkzaam in de evenementen- en entertainmentbranche. Parking IJmuiden aan Zee wil nu als onderdeel van het event dat wel doorgaat een bijdrage leveren aan een branche die zo enorm zwaar getroffen blijft.”

De exploitant hoopt op ‘navolging door andere organisaties en personen die gelieerd zijn aan de Dutch GP’. Eerder deze week ontstond kritiek op Interparking, die de prijzen van parkeergarage Station in Haarlem flink omhoog gooit tijdens het Formule 1-weekend.

De Park & Bike in IJmuiden aan Zee heeft een capaciteit van ongeveer 2.500 auto’s. Bezoekers van de Dutch Grand Prix kunnen vrijdag, zaterdag en zondag op het terrein parkeren om vervolgens op de fiets naar Zandvoort te gaan.