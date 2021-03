Formatiegesprekken stopgezet: Ollongren positief getest op corona

Kajsa Ollongren (D66) verlaat de Stadhouderskamer na een positieve uitslag van een coronatest. Beeld ANP

Vanwege de positieve uitslag zijn de gesprekken met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag voor vrijdag geannuleerd. De mogelijkheden worden bekeken hoe en wanneer de gesprekken kunnen worden hervat. Het is onduidelijk of Ollongren andere besmet heeft: de afgelopen dagen ontving ze álle 17 nieuwe fractieleiders in de Tweede Kamer.

Vrijdagochtend nog op het Binnenhof

Ollongren was donderdagochtend nog in de Stadhouderskamer. Kort na negen uur liep zij weg, met haar mondkapje op stapte ze in de dienstauto. Ze wilde de pers niet te woord staan.

Eerder al bleek staatssecretaris Mona Keijzer besmet, daarom moest gisteren het complete kabinet zich laten testen. Een aantal andere ministers kreeg al een negatieve uitslag, meldt een ingewijde, maar voor de rest van de bewindslieden is de status nog onbekend.

Quarantaine was niet nodig omdat de bewindslieden op afstand waren gebleven en dus geen hoogrisico-contact waren volgens de formele RIVM-richtlijn.

De besmetting van Ollongren kan nog gevolgen hebben voor andere partijleiders. De GGD rekent twee dagen voor de eerste symptomen als potentieel besmettelijk, dinsdag sprak Ollongren met de leiders van kleinere partijen, die moeten zich waarschijnlijk ook laten testen. Maandag zat ze rond de tafel met leiders van de grotere partijen.

Corona raakt met de besmetting opnieuw het kabinet: eerder moest ook minister Hugo de Jonge in quarantaine omdat hij in contact was geweest met een besmet persoon. Hij bleek het virus uiteindelijk niet te hebben.

Formatie

Voor de verkenningen om tot een nieuw kabinet te komen, is het uitvallen van Ollongren een domper. Alle fractieleiders in de Tweede Kamer, niet in de laatste plaats Rutte en Kaag, hebben aangedrongen op een korte formatieperiode. Ollongren en medeverkenner Annemarie Jorritsma hebben echter pas één ronde van gesprekken gehad.

Ze hebben alle 17 fractieleiders gesproken en zouden juist vandaag doorpraten met Rutte en Kaag om tot volgende stappen te komen. De verkenners hebben bovendien een deadline: over vijf dagen zouden zij een rapport opleveren met suggesties voor het volgend kabinet.