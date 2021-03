Formatie: nieuwe verkenners ook al weer onder vuur

De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) komen aan op het Binnenhof. Beeld ANP

Zo is er opnieuw turbulentie in het formatieproces. Vorige week werden ministers Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) aangesteld als vervangers van de opgestapte verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. Woensdag zal een flink deel van de partijen in de Tweede Kamer in een debat over de formatieproblemen pleiten voor een andere verkenner.

Woensdagochtend kreeg D66'er Ollongren een negatieve uitslag op haar coronatest, waarmee het debat officieel door kan gaan. Als was gebleken dat zij nog steeds corona had, was het debat waarschijnlijk afgelast. De Tweede Kamer heeft geen voorzieningen getroffen voor een digitale deelname aan het debat, aldus een woordvoerster van het parlement.

Mislukking

“Er lijkt niets te zijn geleerd van het echec met Ollongren en Jorritsma,” zegt SP-leider Lilian Marijnissen. “Nu zitten er wéér twee verkenners die zelf veel te veel betrokken zijn bij de komst van een nieuw kabinet.” Ook PVV, ChristenUnie en CDA willen liever een onafhankelijke begeleider van het formatieproces. De ChristenUnie zal echter niet om het vertrek van de huidige verkenners vragen.

De formatie ligt stil sinds vorige week een notitie uitlekte. Daarin stonden aantekeningen voor een gesprek dat de verkenners Ollongren en Jorritsma zouden hebben met de lijsttrekkers van VVD en D66 over het vormen van een nieuwe regeringscoalitie. In steekwoorden was onder meer te lezen dat er gepraat kon worden over een ‘functie elders’ voor het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Daarop ontstak niet alleen het CDA, maar ook andere partijen in woede. Zij weigerden verder te praten met elkaar. De verkenners legden hun functie neer.

In een brief aan de Tweede Kamer schreven Ollongren en Jorritsma maandag dat zij verantwoordelijk zijn voor het ‘bestaan en de inhoud’ van de notitie. Maar daarmee is de kous niet af. Vrijwel alle partijen willen nu antwoord op de vraag van wie het idee kwam om te praten over de positie van Omtzigt.

Toen Kajsa Ollongren (D66) na een positieve uitslag van een coronatest de Stadhouderskamer verliet waren haar notities te zien. Beeld ANP

Steen

CDA-leider Wopke Hoekstra zal in het Kamerdebat nogmaals eisen dat ‘de onderste steen boven komt’. Gebeurt dat niet, dan verwacht het CDA dat het moeilijk zal worden om het ontstane ‘wantrouwen’ over samenwerking met andere partijen in een nieuw kabinet weg te nemen. VVD en D66 willen juist graag met het CDA en minstens een andere partij gaan onderhandelen.

PVV-leider Geert Wilders; “Ik wil gewoon weten van wie dit zinnetje kwam.” ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers: “Dit is giftig. Als dit niet wordt opgehelderd, is dat een probleem voor de rest van de formatie.”

Omtzigt heeft dinsdag voor het eerst ook zelf gereageerd op de kwestie. Hij is woensdag aanwezig bij de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer. ‘Geen functie elders dus,’ laat hij via Twitter weten. ‘Daarmee doe ik recht aan de 342.472 mensen die mij dit mandaat hebben toevertrouwd.’ Overigens zal de CDA’er de komende tijd nog niet aan het werk gaan. Omtzigt is oververmoeid en het herstel duurt langer dan gedacht, schrijft hij.