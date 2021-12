Formatie nadert einde: vandaag nog volle dag onderhandelingen, woensdag presentatie

Informateur Wouter Koolmees: 'We zijn een eind op weg.' Beeld ANP

‘Ons voornemen is erop gericht om u woensdagmiddag 15 december a.s. het eindverslag aan te bieden waarbij het coalitieakkoord als bijlage is opgenomen,’ schrijft informateur Wouter Koolmees mede namens zijn collega-informateur Johan Remkes aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Vandaag is er nog een volle dag onderhandelingen gepland, morgen buigen de vier fracties zich over het coalitieakkoord.

CU-leider Gert-Jan Segers zei vrijdag: “We naderen het einde.” Die dag onderhandelden de financieel woordvoerders van de fracties nog over de laatste losse eindjes, ook al was nog niet overal totale overeenstemming over. Wel zijn de vier partijen het punt gepasseerd dat de formatiepoging nog kan stranden.

Inmiddels worden de contouren van het kabinet-Rutte IV steeds duidelijker, een aantal plannen lekte al uit. Zo maakt de coalitie een einde aan het leenstelsel voor studenten en schrapt het de kinderopvangtoeslag. Ook komt er rekeningrijden, waarbij automobilisten per gereden kilometer betalen.

Een deel van het ‘nieuw elan’ dat VVD-leider Rutte beloofde, zal ook uit de personele bezetting van zijn ministersploeg moeten blijken. Daarover is nog niet veel bekend. Duidelijk is dat Rutte zelf premier wil blijven, maar niet bekend is nog wat D66-leider Sigrid Kaag gaat doen of CDA’er Wopke Hoekstra. Gert-Jan Segers zal de ChristenUnie vanuit de Kamerfractie aanvoeren, dat is wel duidelijk.