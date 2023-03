Formatie in Noord-Holland begonnen, grote vraag blijft of BBB gaat meebesturen

BBB-lijsttrekker Ingrid de Sain liet zich woensdagavond niet in de kaarten kijken. Beeld Mariet Dingemans

Welke kant de coalitievorming op gaat is nog ongewis. Daarvoor spraken ze te veel in algemeenheden. De grote vraag blijft of de BoerBurgerBeweging (BBB) haar spectaculaire entree in de Provinciale Staten weet om te zetten in deelname aan het bestuur. Ook lijsttrekker Ingrid de Sain liet zich woensdagavond niet in de kaarten kijken.

“De polarisatie neemt toe,” zei De Sain, die dat mede opmaakt uit het feit dat haar partij in de grote steden vaak drie of vier andere partijen voor zich moest dulden. Het platteland daarentegen koos veelal in meerderheid voor de BBB. “Daarmee kunnen wij als platteland de steden gaan omarmen.”

De Sain zei ervan uit te gaan dat de coalitiesamenstelling recht zal doen aan de uitslag. Of dat betekent dat de BBB er als grootste partij deel van uit gaat maken, is echter onzeker. Noord-Holland is een van de weinige provincies waar de andere, gevestigde partijen zonder al te veel problemen zonder de BBB een meerderheid kunnen vormen.

Tweede verkenningsronde

Voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol is vorige week begonnen als verkenner. Ze heeft inmiddels alle partijen een keer gesproken en praat de komende dagen in een tweede ronde met de vier grootste partijen: BBB en VVD (beide goed voor 8 van de 55 zetels) en GroenLinks en PvdA (beide 7 zetels).

In het duidingsdebat spraken GroenLinks en PvdA nadrukkelijk uit dat ze de komende onderhandelingsronde een blok vormen. Voor VVD-lijsttrekker Esther Rommel ‘spreekt het voor zich’ dat de BBB als grootste partij vooralsnog het voortouw heeft. “De eerste stappen geven ons een gevoel van vertrouwen, we kijken uit naar het vervolg.”

Flirt met Partij voor de Dieren

De huidige collegepartijen (VVD, PvdA, GroenLinks en D66) komen zonder de BBB maar een paar zetels tekort voor een meerderheid. Dat kan de flirt verklaren van GroenLinksfractievoorzitter Anouk Gielen met Ines Kostić van de Partij voor de Dieren, die ze uitdaagde te verklaren dat ze bereid is toe te treden tot het college. Daar valt best over te praten, antwoordde Kostic, maar dan moet er wel een coalitie met ‘lef en moed’ komen, die de grote problemen op bijvoorbeeld klimaatgebied te lijf gaat.

Net als de ChristenUnie wil de Partij voor de Dieren een collegeakkoord op hoofdlijnen, met duidelijke afspraken over zaken als stikstof, klimaat en wonen. Voor de rest zou het college op zoek moeten naar wisselende meerderheden.