FNV wil grensoverschrijdend gedrag tegen horecapersoneel aan de kaak stellen

Vaak is het ook zo dat personeel niet weet waar ze met klachten heen kunnen, aldus de bond na berichtgeving door AT5 en NH Nieuws over de kwestie.

Vakbondsbestuurder Edwin Vlek van FNV legt uit dat er in de horeca veelal jonge mensen werken, waarbij vaak alcohol- en drugsgebruik van invloed kunnen zijn bij het gedrag richting medewerkers. Omdat er sprake is van een grote doorloop, worden misdragingen door gasten of collega’s ook lang niet altijd voor het voetlicht gebracht.

Tik op de billen

Vlek trekt de vergelijking met bijvoorbeeld personeel in de supermarkt. “Als een vakkenvuller een tik op de billen krijgt, is de wereld te klein. Maar als het in de kroeg gebeurt, vinden we het normaal. Juist de vele reacties dat incidenten in de horeca onderdeel van het vak zijn, steekt de bestuurder. “Reacties als ‘het hoort erbij’ geven voor mij juist aan dat er iets moet gebeuren,” aldus Vlek.

Volgens hem wordt onder andere nagedacht over een meldpunt. Maar dat is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd, erkent de vakbondsbestuurder. “Daar moet goed over worden nagedacht, ook met instanties die weten wat ze met meldingen aan moeten.”

In de horeca werken momenteel zo’n 430.000 medewerkers. Van hen werken er 228.000 op oproepbasis. Dat maakt het volgens Vlek ook extra lastig om er goed de vinger achter te krijgen hoe groot het probleem is. Maar dat er wat moet gebeuren, staat voor hem vast.