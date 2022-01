FNV: werkgevers dwingen personeel in quarantaine soms tóch te komen

Getty FNV Quaraintaine maar toch verplicht werken Beeld Getty Images

“De laatste weken komen er meer meldingen binnen over quarantaineregels en wat iemands rechten zijn,” zegt woordvoerder José Kager van FNV. De meeste klachten zijn van medewerkers uit de zorg, maar ook andere sectoren zijn vertegenwoordigd.

Veel bedrijven en organisaties vrezen uitval van personeel door hoge besmettingen en de strengere quarantainemaatregelen en zouden daarom meer druk zetten op medewerkers om aan het werk te gaan. Volgens de vakbond gaat het met name om mensen die verplicht in quarantaine zitten omdat ze met een besmet persoon in aanraking zijn gekomen.

Inhouding van loon

Drie meldingen zijn afkomstig van mensen die zelf positief waren getest. Twee zijn werkzaam in de zorg, één in de transportsector. Verschillende werkgevers hebben hun medewerkers voor de keuze gesteld om te komen werken of vakantiedagen op te nemen. Een enkele keer is gedreigd met inhouding van loon.

De quarantaineregels zijn net voor de kerst aangescherpt. Mensen moeten tot tien dagen in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, ook als ze geen klachten hebben. Ze mogen wel eerder uit quarantaine als ze op de vijfde dag na het contact een negatief testresultaat hebben en klachtenvrij zijn.

Werkgevers waarschuwden al dat de aangescherpte quarantaineregels in combinatie met de besmettelijke omikronvariant voor veel verzuim kunnen zorgen en dat de bezetting op de werkvloer daardoor soms in de knel kan komen.

Dat sommige medewerkers toch wordt gevraagd naar het werk te komen en er zelfs wordt gedreigd dat ze vakantiedagen moeten opnemen, is bij werkgeversorganisatie VNO-NCW niet bekend en ook niet toegestaan. Volgens zowel VNO-NCW als MKB-Nederland zou het wel goed zijn als de quarantaineregels worden versoepeld.

Regels versoepelen

“Nu zitten veel mensen onnodig thuis en dit brengt veel ondernemingen en instellingen in de problemen, zeker als niet kan worden thuisgewerkt,” stellen de ondernemersorganisaties. Wat hen betreft zouden de regels meer in lijn gebracht moeten worden met onze buurlanden. Zo zou bijvoorbeeld de boosterprik mee moeten wegen bij de duur van quarantainemaatregelen. Wie een extra prik heeft gehad en geen klachten heeft, zou na contact met een besmet persoon en een negatieve test niet meer in quarantaine hoeven.

“Vanwege de korte incubatietijd van de omikronvariant zou je al na drie dagen quarantaine moeten kunnen testen en bij een negatief resultaat weer aan het werk moeten kunnen,” stellen ze bovendien.

Vakbond FNV snapt dat er veel zorgen zijn bij bedrijven, zeker in de vitale sectoren, maar vindt dat het geen reden is om de regels los te laten. “We hebben ons te houden aan de regels en we moeten de beslissing overlaten aan deskundigen en de politiek,” zegt Kager.

Makkelijker met regels

Arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS kijkt niet op van de meldingen bij FNV. Hoewel hij het niet kan staven met eigen cijfers is zijn indruk dat werkgevers nu wat makkelijker met de regels omgaan dan tijdens de vorige lockdowns.

Zeer onverstandig, vindt hij. Daarmee handelt de werkgever in strijd met de quarantaineregels ‘die er niet voor niets zijn’. Bovendien neemt een bedrijf een flink risico: de werkgever heeft de verplichting personeel een gezonde en veilige werkomgeving te bieden en het zou kunnen dat mogelijk meer collega’s worden aangestoken door een besmet persoon. “Als daardoor meer besmettingen op de werkvloer plaatsvinden kan hij daardoor verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld.”