FNV voert zaterdag actie voor de Primark wegens dreigende ontslagen

Grote drukte bij de Primark op het Damrak in het centrum op Tweede Paasdag Beeld anp

De bond kon nog niet zeggen hoeveel medewerkers van de winkelketen willen meedoen aan de actie. Wel zou de actie rond 16.00 uur moeten beginnen voor het Primark-pand.

Met de actie hoopt de vakbond een hogere ontslagvergoeding af te dwingen voor de medewerkers mochten ze ontslagen worden. Voor de mensen die blijven wil de bond ‘werkbare roosters en lonen die in de toekomst omhooggaan’, zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen. “Primark wil nu de lonen bevriezen. Zeker in tijd van inflatie is dat belachelijk, Primark is een rijk bedrijf.”

De vakbond kreeg in maart meldingen van medewerkers van Primark over de op handen zijnde ontslagronde. Daarbij zouden behalve winkelpersoneel ook leidinggevenden in de winkels eruit moeten. De bond overhandigde naar aanleiding hiervan in april al een petitie aan de directie, ondertekend door circa 160 medewerkers.

Primark was donderdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.