FNV stelt besluit nieuw pensioenakkoord uit

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat de pers te woord over het besluit van vakbond FNV om de beslissing over het pensioenakkoord uit te stellen. Beeld ANP

Zonder steun van de grootste vakbond van het land wordt de invoering van een nieuw pensioenstelsel vrijwel onmogelijk. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wilde na groen licht van FNV juist de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel vrijdag naar de Tweede Kamer sturen.

Over twee weken komt het ledenparlement van FNV opnieuw samen om over de uitwerking van het pensioenakkoord te stemmen. Het 105 personen tellende orgaan beslist over voorstellen van het vakbondsbestuur.

“Ik was heel graag vandaag tot besluitvorming gekomen, maar een deel van het ledenparlement is daar nog niet aan toe. We willen dit zorgvuldig doen,” verklaarde Han Busker, voorzitter van FNV.

Vrijdag werd duidelijk dat te weinig mensen waren ingelogd om deel te nemen aan de de vergadering, die met het oog op coronamaatregelen digitaal werd gehouden. Daardoor kon een stemming niet bindend worden verklaard. Volgens Busker is de vergadering nu gebruikt om vragen over het akkoord te beantwoorden.

Werkgevers, vakbonden en politiek kwamen vorige week vrijdag tot een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. FNV, de grootste vakbond van het land, moest daar nog over stemmen nadat CNV al groen licht had gegeven. VCP, een kleinere vakbond, stemde niet in, maar ook niet tegen. Deze vakbond wil vooral dat de Tweede Kamer een oordeel velt over de pensioenhervorming.

Minister Koolmees

Minister Koolmees baalt flink van het uitstel. “Natuurlijk ben ik wel geïrriteerd. Het is best frustrerend dat het nu gaat over procedures,” zegt de bewindsman vrijdag. “Het risico op vertraging is wel aanwezig nu,” zegt de bewindsman.

Het wordt lastig om de uitwerking van het pensioenakkoord nog voor de zomerstop van het parlement met de Tweede en Eerste Kamer te bespreken. “Die planning komt wel onder tijdsdruk te staan, maar hoeveel consequenties het precies heeft, heb ik geen inzicht in op dit moment,” zegt Koolmees.

Wel vindt hij het belangrijk dat de vakbond wel mee doet met de herziening van het pensioenstelsel. Opnieuw onderhandelen zit er niet meer in. “Dit is het pakket,” zegt hij over het akkoord dat hij vorige week met werkgeversorganisaties en vakbonden bereikte.

Werkgevers

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het uitstel spijtig. “Helaas kon de FNV niet tot een besluit komen over de uitwerking van het pensioenakkoord. We moeten dat respecteren,” aldus VNO-NCW in een reactie. “Als ondernemers blijven we altijd optimistisch, al hebben alle partijen natuurlijk moeten geven en nemen. Dat is inherent aan zo’n grote hervorming. Overall ligt er echter een goed pakket.”