FNV start meldpunt bagageafhandelaars Schiphol en overweegt rechtszaak

De vakbond is ook een meldpunt gestart voor mensen met bijvoorbeeld pijn aan de nek, armen, gewrichten en knieën.

Te zwaar werk

Volgens de FNV is in de afhandelingsbranche op de luchthaven jarenlang gestuurd op snelheid en kosten, wat ten koste is gegaan van de gezondheid van medewerkers. “Die race naar beneden heeft voor grote ellende gezorgd,” aldus Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij de FNV. Dinsdag meldden Nieuwsuur en de NOS dat bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol hun personeel te zwaar werk laten uitvoeren, terwijl de Arbeidsinspectie eerder zei dat dit niet meer mocht.

Via het meldpunt wil de FNV ‘alle klachten inventariseren van huidige werknemers en die in het verleden’ en aantonen dat werken in de afhandeling betekent ‘dat je eigenlijk standaard naast werkend arm ook werkend ziek wordt’, zegt Van Doesburg. In een eventueel daaropvolgende collectieve rechtszaak zou dan duidelijk worden ‘dat werkgevers in de sector collectief in gebreke zijn gebleven’. Dat zou kunnen leiden tot een schadevergoeding.

Eisen

De FNV is met Schiphol en afhandelaars in gesprek en eist dat er beter voor het personeel gezorgd wordt zodat ze langdurig inzetbaar blijven. Van de Arbeidsinspectie verwacht de bond dat die handhaaft. Die organisatie erkende eerder dinsdag al dat werknemers in de sector vaak nog te zwaar tilwerk moeten doen. Die conclusie is getrokken na een bezoek aan de werkruimtes van afhandelaars afgelopen vrijdag, naar aanleiding van vragen van Nieuwsuur.

Bij het meldpunt, dat dinsdag online gaat, kunnen mensen aangeven bij welke afhandelaar ze hebben gewerkt, hoeveel jaren ze daar werkzaam waren en welke klachten ze hebben. Ook kunnen ze aangeven of ze op de hoogte gehouden willen worden van de eventuele schadeclaim en of ze daar wellicht aan willen meedoen.

