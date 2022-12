FNV: staking bij drogisterijen als Etos, Kruidvat en Trekpleister

Alle Etoswinkels zijn volgens FNV-bestuurder Cindy Onvlee maandag gesloten vanwege de staking. Beeld ANP / ANP

FNV wil dat de lonen in de drogisterijen meestijgen met de inflatie. Dat betekent volgens de bond een loonsverhoging met minimaal 10 procent in januari. In de drogisterijbranche werken volgens FNV ruim 10.000 werknemers.

“De werknemers in deze branche hebben recht op een leefbaar loon. De lonen liggen in de gehele winkelstraat veel te laag, dus ook bij de drogisterijen. Onze leden kunnen in deze financieel zware tijden echt niet leven van de schamele loonsverhoging van 3 procent die de werkgevers bieden,” aldus Onvlee. Ze wil ook dat de hoge werkdruk aangepakt wordt. Volgens haar verlaten werknemers de drogisterijbranche massaal vanwege de lage lonen en hoge werkdruk.

Onvlee zei dat de werkgevers hebben aangegeven door te willen praten, maar dat weigert FNV. “Kom eerst maar eens met een beter bod.”

Vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur is er volgens Onvlee een manifestatie op de Dam in Amsterdam. Dinsdag is er een manifestatie in Amersfoort, woensdag in Haarlem en vrijdag in Maastricht. Daarna volgt op zaterdag nog een landelijke manifestatie van personeel van drogisterijen, aldus de FNV-bestuurder.

