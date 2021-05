FNV: ‘Nu tijd om van thuiswerken een recht te maken’

Een werknemer werkt aan de eettafel vanuit huis tijdens de tweede lockdown. Thuiswerken is vanaf het begin van de coronapandemie een van de belangrijkste maatregelen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Tijdens de lockdown is duidelijk gebleken dat het niet meer van deze tijd is te eisen dat iedereen uitsluitend op kantoor werkt, puur om fysiek aanwezig te zijn. Toch zouden werkgevers verzoeken om ook na corona thuis te werken vooralsnog makkelijk kunnen afwijzen. Dat moet veranderen, vindt vakbond FNV. Het zogenoemde hybride werken moet het nieuwe normaal worden, waarbij de verantwoordelijkheid bij de werknemer komt te liggen.

“Het eerdere wantrouwen tegen thuiswerken van werkgevers is grotendeels verdwenen,” zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. Werk­nemers kunnen zelf goed bepalen voor welk onderdeel van hun werk zij naar kantoor moeten, en welk werk het beste thuis gedaan kan worden. De vakbond vindt wel dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over een werkplek thuis en over het recht op onbereikbaarheid.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen

In het gezamenlijke wetsvoorstel van D66 – de op één na grootste partij van Nederland – en GroenLinks, wordt eveneens gepleit om het recht op thuiswerken vast te leggen. Met de ‘Wet werken waar je wilt’ moeten werknemers de ruimte krijgen om zelf hun werkplek te kiezen. Dat kan op kantoor zijn, maar ook op een flexplek of thuis.

D66 en GroenLinks willen met de ‘Wet werken waar je wilt’ ervoor zorgen dat werkgevers een verzoek tot thuiswerken voortaan alleen nog kunnen afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.

“Voor ons is het belangrijk dat werknemers meer zeggenschap en vrijheid krijgen over de plek waar ze werken,” zegt Senna Maatoug van GroenLinks. Door (meer) thuis te werken zou het welzijn van werknemers verbeterd kunnen worden. Onder andere de reistijd die bespaard wordt, kan bijdragen aan het vergroten van de mentale gezondheid, doordat die tijd aan vrijetijdsactiviteiten of het huishouden kan worden besteed, stellen de partijen in hun voorstel.

Voordeel van de pandemie

Hoogleraar Jaap van Weeghel, die onderzoek doet naar rehabilitatieprogramma’s – hoe mensen met (psychische) problemen terug kunnen keren in de samenleving – vindt een voordeel van deze pandemie dat we met z’n allen wijzer zijn geworden. “Mensen hebben nu beter door wanneer en hoe ze het beste werken.” Volgens Van Weeghel wordt de komende periode wederom een tijd waarin samen nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd en we samen op zoek gaan naar ‘een nieuw normaal’.

Wat dat nieuwe normaal is, moet nog ontdekt worden. “Er is geen standaard meer, omdat ­iedereen op een andere manier heeft gewerkt,” zegt de hoogleraar. Net zoals D66, GroenLinks en de FNV vindt hij dat bedrijven er niet goed aan doen iedereen dezelfde werkwijze op te leggen. “One man’s meat is another man’s poison.” Van Weeghel vindt dat werknemers en werk­gevers met elkaar in gesprek moeten om tot een gulden middenweg te komen waarbij iedereen floreert. Daarbij moet niet alleen het werk, maar ook de manier van werken onderwerp van gesprek zijn.

KPMG

Of de wet er nu komt of niet, sommige bedrijven zijn al overstag. KPMG zet inmiddels volledig in op hybride werken. Het bedrijf had voor de pandemie een bedrijfscultuur waarbij iedereen vijf dagen per week op kantoor zat, maar wil nu de autonomie bij de werknemer neerleggen. “Die moet, in overleg met de manager, bepalen wat het beste is voor zijn of haar werk­situatie.”