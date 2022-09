FNV: medewerkers Bijenkorf gaan vrijdag voor het eerst sinds 1971 staken

Begin september voerden Bijenkorfmedewerkers actie voor een loonsverhoging. Beeld Daphne Lucker

FNV-bestuurder Linda Vermeulen zegt dat de actiebereidheid in meerdere filialen groot is. Hoe groot de impact van deze eerste staking precies zal zijn, kan ze nog niet inschatten. Bij de Bijenkorf werken ook veel mensen in zogeheten shop-in-shops. Die vallen niet onder de cao waarover het nu gaat. Vermeulen hoopt dat ze zich solidair zullen tonen met de acties van de bond.

Amper rondkomen

Dat er een staking zou komen, werd dinsdag al aangekondigd, nadat een ultimatum van vakbond FNV was verlopen. Als de directie niet snel over de brug zou komen met een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’, zou het werk worden neergelegd.

Volgens FNV-bestuurder Vermeulen verdienen de medewerkers van de Bijenkorf met 11 tot 12 euro per uur over het algemeen maar een beetje meer dan het minimumloon. Medewerkers verkopen jassen die meer kosten dan zij in een maand verdienen en kunnen amper rondkomen. Zeker nu de prijzen in de winkels overal hard stijgen.

In eerste instantie zou het loon 10 procent omhoog moeten, maar het liefst zou de bond zien dat Bijenkorfmedewerkers minstens 14 euro per uur wordt betaald.

Beter beloond

Verkoper Yolanda Traudes voerde begin deze maand met haar Bijenkorfcollega’s op het Beursplein in Amsterdam actie voor een loonsverhoging. Ze werkt sinds 1980 bij de Bijenkorf. “Alweer 42 jaar,” zegt Traudes in een filmpje. “Maar mijn bruto-uurloon is 13,03 euro. De klanten verwachten goede service en veel kwaliteit. Dat moet beter beloond worden.”

De Bijenkorf maakte eerder bekend bij de voorgestelde loonsverhoging te zullen blijven die berekend is op basis van de ontwikkeling van de koopkracht. ‘De verwachte daling van de koopkracht ligt op 6,8 procent. Met een salarisverhoging van 6 procent dragen we dus bij aan het repareren van het verwachte koopkrachtverlies,’ stelde het bedrijf eerder.

Eerste staking sinds 1971

De laatste keer dat er werd gestaakt bij de Bijenkorf was volgens de bond in 1971. Toen ging het om medewerkers van het distributiecentrum in Woerden. Daarvoor was de Februaristaking in 1941 de laatste keer dat bij de Bijenkorf het werk werd neergelegd.

Een woordvoerder van de Bijenkorf wil desgevraagd nog niet ingaan op de mogelijke gevolgen van de staking.