FNV komt met eisenpakket om een nationale inkomenscrisis te bezweren: ‘Alle ballen op de werkgevers’

Beeld ANP

U komt met een eisenpakket. Hoe ziet dat eruit?

“Punt een: de lonen moeten omhoog. Punt twee: de overheid moet als publieke werkgever de lonen verhogen en ervoor zorgen dat het wettelijk minimumloon naar 14 euro gaat. Dat er mogelijk een verhoging met 10 procent aankomt, is een stap in de goede richting, maar gaat wat ons betreft niet ver genoeg. Een forsere verhoging is noodzakelijk, omdat aan het minimumloon ook de AOW en uitkeringen gekoppeld zijn. Daarnaast hebben we nog drie andere eisen: een maximum aan de energieprijzen, een verhoging van de belasting op winst en verhoging van de belasting op inkomen uit vermogen.”

Het lijkt erop dat het kabinet enkele stappen in die richting gaat zetten. Waarom dan toch dit eisenpakket?

“Omdat we maar moeten afwachten hoe het pakket er uiteindelijk gaat uitzien. Bovendien willen wij mensen vooral massaal oproepen om het niet langer meer te accepteren. De overheid heeft meevallers vanuit gasbaten en belastinginkomsten, de groei is groter dan geraamd, werkgevers hebben recordwinsten gemaakt. Zij hebben nog nooit zoveel uitgedeeld aan aandeelhouders en bovendien hebben topmanagers hun lonen met dik 30 procent verhoogd. Mensen die het geld verdiend hebben, mogen genoegen nemen met een inkomensachteruitgang van straks 10 procent. Dat kan echt niet. We willen op zijn minst koopkrachtbehoud, en daar waar sectoren het goed doen, willen we een plusje.”

Wat gebeurt er als de eisen niet worden ingewilligd?

“Eerst gaan alle ballen op de werkgevers, en ook de overheid is een belangrijke werkgever. Als het niet genoeg is, bekijken we welke andere middelen we kunnen inzetten. In de loop van het najaar, tegen de tijd dat het energieverbruik omhooggaat en mensen dat steeds harder voelen in hun portemonnee, zullen we nadenken over de volgende fase in actievormen. Voorlopig is het aan de cao-tafel, want daar kunnen we het beste laten zien dat het loont om lid te zijn van een vakbond.”

Heeft u daar voorbeelden van?

“Bijvoorbeeld in de havens, waar er een hoge organisatiegraad is, is er sinds jaar en dag prijscompensatie. Als de inflatie oploopt, dan wordt dat gecompenseerd door de werkgevers en lijden medewerkers geen koopkrachtverlies. En in België, waar vakbonden traditioneel een sterkere positie hebben, krijgen alle werknemers prijscompensatie. Wij hebben te maken met een koopkrachtdreun die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt, in België hebben ze daar geen last van.”

Is dit ook een manier om nieuwe leden te werven?

“Het gaat hand in hand. Het is voor de vakbond een mooi moment. Veel belangrijker voor mensen is dat het een goed moment is om te leren dat je een vakbond nodig hebt om collectief een loonsverhoging af te dwingen.”