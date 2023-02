FNV begint rechtszaak tegen bagagebedrijven Schiphol om zwaar werk ‘Wij willen dat iedereen gezond zijn pensioen haalt’

Bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Letterlijk over de ruggen van deze medewerkers, gingen de kosten naar beneden en de winsten omhoog.’ Beeld ANP / ANP

Het gaat onder meer om werknemers die koffers laden en lossen in de bagagekelders. Volgens FNV hebben zij, door jarenlange fysieke belasting, klachten gekregen aan hun rug, schouders, nek en knieën. De vakbond oordeelt dat de oorzaak niet alleen bij het zware werk ligt, maar ook bij de enorme onderbezetting.

In september oordeelde ook de Arbeidsinspectie dat werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op de luchthaven nog altijd vaak te zwaar tilwerk moeten doen. De afhandelaars, Schiphol en de inspectie spraken twaalf jaar eerder al af dat overmatig zwaar sjouwwerk verleden tijd zou zijn.

Ongebreidelde groei

David van de Geer, bestuurder FNV Luchtvaart: “Jarenlang is het bij Schiphol alleen maar gegaan over ongebreidelde groei, ten koste van alles. Letterlijk over de ruggen van deze medewerkers, gingen de kosten naar beneden en de winsten omhoog.”

FNV begint nu met de voorbereidingen van de rechtszaak. Het doel is om de bedrijven aansprakelijk te stellen zodat de getroffen medewerkers een schadevergoeding krijgen.

Van de Geer: “Daarnaast moet deze rechtszaak ervoor zorgen dat er ook echt wat gaat veranderen op Schiphol. Want nog steeds is de fysieke belasting te zwaar. Wij willen dat iedereen gezond zijn of haar pensioen kan halen.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de rechter komt. “We gaan nu eerst alle details over de klachten verzamelen, dat is een tijdrovende klus,” aldus FNV-advocaat Daphne van Doorn.

Maximum aantal reizigers

Schiphol laat weten hard te werken aan verbetering van de werkomstandigheden. De luchthaven wijst op de oproep die is gedaan aan luchtvaartmaatschappijen en afhandelingsbedrijven om de lonen te verhogen. Ook stelt de luchthaven dat afhandelaren verplicht zijn tilhulpen te gebruiken. “Om diverse redenen is dat nog niet overal en niet met alle bagage mogelijk. Met afhandelaren brengen we nu in kaart welke maatregelen hiervoor getroffen moeten worden.”

Voor de toekomst wordt een nieuwe bagagekelder gebouwd, waarbij volgens de luchthaven veel aandacht wordt besteed aan goede werkomstandigheden. Schiphol verwacht in 2026 met de bouw te beginnen.

Begin deze maand werd bekend dat Schiphol in de drukke meivakantie en zomer mogelijk toch weer een maximum gaat instellen voor het dagelijkse aantal reizigers. Dat komt doordat afhandelbedrijven nog steeds honderden mensen tekortkomen.

