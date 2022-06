Floriade op omvallen: lening van 33 miljoen euro nodig

Mensen kiezen sinds het einde van de lockdown eerder voor een bezoek aan familie en vrienden dan voor een dagje uit. Beeld Eva Plevier

Aanleiding is de tegenvallende kaartverkoop. In de eerste twee maanden trok de wereldtuinbouwtentoonstelling 232.500 bezoekers, drie keer minder dan was voorzien. De begroting van de Floriade ging uit van 2 miljoen bezoekers gedurende het hele evenement. Dat is nu bijgesteld naar 1,2 miljoen.

Dat heeft grote gevolgen voor de omzet. Voor het hele evenement loopt de organisatie 24,3 miljoen euro mis uit kaartverkoop en omzet van de horeca. Met de extra kosten voor maatregelen tegen corona en een lagere omzet uit parkeerkosten komt het tekort uit op 33,8 miljoen euro.

Helpende hand

In een brief aan de raad stelt het college voor om de helpende hand toe te steken. Als de gemeente geen extra lening beschikbaar stelt, is de kans groot dat de Floriade volgende maand de poorten moet sluiten. Almere leende al 40 miljoen aan de BV die het evenement organiseert. De nieuwe tegenvaller wil de gemeente verwerken in de jaarrekening van 2021.

Uit een onderzoek dat de BV heeft gehouden blijkt dat corona een belangrijke oorzaak is van de tegenvallende cijfers. Mensen kiezen sinds het einde van de lockdown eerder voor een bezoek aan familie en vrienden dan voor een dagje uit naar een attractiepark. Ook hikt men aan tegen de hoge toegangsprijs van 35 euro.

De Floriade BV wil het geld onder meer gebruiken om het aantal bezoekers op te krikken. Met marketingcampagnes moeten speciale doelgroepen worden bereikt. Ook wordt nagedacht over een verlaging van de entreeprijs. De veel bekritiseerde entree (weinig groen, veel kale vlakte) wordt ook aangepakt.

In de raadsbrief spreekt burgemeester Ank Bijleveld van een enorme teleurstelling. ‘We hadden dit niet verwacht, en vinden het niet goed voor het aanzien van de stad. Tegelijkertijd willen we ons ervoor blijven inzetten dat zoveel mogelijk mensen de Floriade bezoeken: de Expo en de stad verdienen het en het is de beste manier om de kosten voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken.’

‘Dit is de doodsteek’

Het voorstel van het college om de Floriade op de been te houden met een miljoeneninjectie wordt donderdagavond in de raad besproken. Het belooft een spannend debat te worden, ook vanwege de eerder gegeven verzekering dat er geen extra geld meer naar het evenement zou gaan.

De oppositie heeft de messen al geslepen. “Dit is de doodsteek,” reageert fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV die van meet af aan fel tegenstander was van de Floriade. “Er zit wat ons betreft maar één ding op: stoppen met het evenement en de verliezen beperken.”