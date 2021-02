Floriade in Almere blijft een kasplantje

Het terrein van de Floriade in Almere. Beeld ANP

Gezocht: nieuwe directeur voor de Floriade. Salaris: ruim 22.000 euro per maand. Belangrijkste competenties: moet in elk geval aanblijven tot het evenement voorbij is en niet wild om zich heen slaan in de lokale media met uitspraken over de geringe betrouwbaarheid van het gemeentebestuur van Almere. Opdracht: rust in de tent en een succesvolle Floriade.

PVV

Dat was de uitkomst van een moeizaam debat in de gemeenteraad van Almere, dat in de aanloop naar de Floriade van 2022 opnieuw een hete aardappel op zijn bord vond. Aanleiding was ditmaal het aangekondigde vertrek van directeur Pieter Cloo die een dik jaar voor de start van het evenement de pijp aan Maarten geeft en in de media liet weten de schuld daarvoor volledig neer te leggen bij het college, de gemeenteraad, en in het bijzonder dan de PVV.

Dat leidde tot een langdurig en ingewikkeld debat, waarin zowel kritisch werd geoordeeld over het optreden van Cloo als op de rol die oppositiepartij PVV heeft ingenomen sinds de toewijzing van de internationale tuinbouwtentoonstelling. Zowel verantwoordelijk wethouder Jan Hoek als verschillende fracties in de raad maakten duidelijk moeite te hebben met de opstelling van de PVV die al jaren geen mogelijkheid onbenut laat om het fiasco van de Floriade te voorspellen.

Wethouder Hoek gaf aan de controlerende taak van de raad te respecteren, maar dat ook de raadsfracties verantwoordelijkheid dragen voor het welslagen van de Floriade. “Als op donderdag in de raad de Floriade wordt omschreven in zeer negatieve kwalificaties zoals een hoofdpijnevenement, is het lastig om op vrijdag het gesprek aan te gaan met potentiële sponsoren. Die kijken ook waar ze hun geld aan willen uitgeven.”

De PVV wees alle schuld van de hand. Fractievoorzitter Toon van Dijk: “Deze stad gaat ons zeer aan het hart en we zien een project mislukken.” Van Dijk noemde de Floriade een smet op de reputatie van Almere. “Het is ons er om te doen de schade zo veel mogelijk te beperken.” Eerder op de avond voorspelde de PVV nog dat er geen normaal mens naar de Floriade gaat komen omdat er geen grote publiekstrekker te vinden is.

Tegenvaller

Het vertrek van Cloo is wederom een tegenvaller voor de organisatie van de Floriade. In de afgelopen jaren had de ene na de andere wisseling van de wacht plaats, zowel in de directie van het evenement als in het college. Een half jaar geleden haalde Cloo met een enthousiast betoog de raad nog over om groen licht te geven voor de Floriade, hoewel er door corona en een gebrek aan deelnemende landen en sponsoren twijfel was over de kans op succes.

Die aarzeling is er nog steeds, op onderdelen. Van de begrote tien miljoen euro aan sponsorgeld is tot nog toe slechts 100.000 euro bijeen geharkt. De overgebleven directeur Sven Stimac sprak de gemeenteraad moed in. Kazachstan heeft zich onlangs aangemeld, Indonesië zit er aan te komen, de kabelbaan gaat op 15 juni open, de kaartverkoop begint in april en de provincies Friesland en Limburg krijgen op de Floriade allebei een eigen themaweek.