Flitsbezorgers? In de stad van de toekomst komt een drone je Ben & Jerry’s brengen

2020: een drone met daaronder een box om pizza’s in te voeren tijdens een test op het strand van Zandvoort. Pizzaketen Domino’s wil pizza’s gaan bezorgen met drones. Beeld ANP

“Drones kunnen maaltijden bezorgen, medicijnen brengen of een AED als iedere seconde telt. En dat moet allemaal automatisch, zonder mensen,” zegt Ted van Hoof van de Eindhovense afdeling van het Europese project Flying Forward 2020, dat autonoom vliegende drones mogelijk moet maken. “Dat moet natuurlijk veilig zijn. Ze vliegen met dik 50 kilometer per uur door de lucht. Een drone van dit formaat met een pakket wil je niet op je hoofd krijgen, dan ben je dood. Het is toch al snel 10 kilo.”

Eindhoven is niet de enige plaats waar met autonome drones wordt gevlogen. Aan de TU Delft wordt geëxperimenteerd met drones die zelfstandig door kassen vliegen om plantenziektes te detecteren. Rijkwaterstaat heeft op de verkeerspost langs de Waal bij Nijmegen een autonoom vliegende drone die razendsnel incidenten zoals aanvaringen, afgevallen lading en olieverontreinigingen in beeld kan brengen. Maar dat zijn vooral vliegende camera’s. De winst zit hem in de automatisering: er is geen ‘piloot’ nodig, een leek kan de drones aansturen.

Niet hoger dan 120 meter

Rijkswaterstaat wil graag uitbreiden en wacht op extra geld van de minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Maar het grootste struikelblok is de wet- en regelgeving. Zomaar met een autonome drone vliegen mag niet. Rijkswaterstaat heeft ontheffing voor een klein stukje Waal. In Eindhoven is alleen de vierkante kilometer van de Campus vrijgegeven. “We hebben heel lang met Eindhoven Airport moeten praten voor dit mocht. We mogen niet hoger dan 120 meter. Er is Europese regelgeving in de maak, maar ik verwacht dat het nog wel vier jaar duurt voor het luchtruim wordt opengesteld.”

Eindhoven kijkt ook naar de business case: is het commercieel wel interessant om pakjes te bezorgen. “Wij denken dat het een toegevoegde waarde heeft voor een bezorgdienst.” Webgigant Amazon probeert het al tien jaar, maar door crashes en andere tegenslag is het nog steeds niet commercieel levensvatbaar. Toch gelooft Amazon er in. Consumenten zouden hun bestellingen zo binnen een halfuur op de deurmat krijgen. Wing, een zusterbedrijf van Google, biedt winkelcentra drones aan voor de snelle bezorging. De pakjes hangen aan een kabeltje onder de drone. Een landingsplaats is niet nodig. 100.000 bestellingen heeft Wing al gedaan. Doel is dat de bezorgkosten dalen én de producten sneller bezorgd worden.”

Nooit meer slappe friet

“Drones gaan vliegen in de stad van de toekomst en zullen uiteindelijk de flitsbezorgers vervangen. Wij denken dat de drone eerst vooral bij moeilijk bereikbare plekken nuttig is. Schepen, eilanden, afgelegen gebieden. In de stad maakt het de klant niet uit of je maaltijd met de fiets, een brommer of een drone wordt bezorgd. Al zal de drone sneller zijn. Nooit meer slappe friet, zeggen we hier. Een uitgeprinte QR-code is genoeg om de landingsplaats aan te geven.”