‘Flitsbezorger Getir verloor vorig jaar bijna 600 miljoen dollar’

Omgerekend gaat het om een verlies van 553 miljoen euro. Om de verliezen terug te dringen heeft Getir dit jaar in de kosten van personeel en marketing gesneden, schrijft Het FD. Het is de eerste keer dat de financiële prestaties van het bedrijf naar buiten komen. Om de verliezen te compenseren heeft Getir in mei 4400 mensen ontslagen, zo’n 14 procent van het personeelsbestand. Ook het marketingbudget is teruggeschroefd.

De flitsbezorgsector is flink gegroeid de afgelopen jaren. Vooral tijdens de coronacrisis waren de bezorgdiensten voor boodschappen populair. Maar sinds thuisisolatie verleden tijd is en consumenten daarnaast minder te besteden hebben vanwege de inflatie, hebben de bedrijven het moeilijker. Er wordt minder besteld en voor geldschieters is het door gestegen rente kostbaarder om te investeren. Ook zorgde de overlast van darkstores tot strenger gemeentebeleid, ook in Amsterdam. Er werden vestigingen gesloten en binnenkort zijn darkstores in Amsterdam alleen nog op industrieterreinen welkom.

Overname

Eerder deze maand bleek dat het van oorsprong Turkse Getir de Duitse branchegenoot Gorillas overneemt. De waarde van Gorillas was in een jaar tijd gehalveerd van 3 miljard naar 1,6 miljard euro. Zakenkrant Financial Times meldde dat Gorillas uiteindelijk voor 1,2 miljard dollar is verkocht.

Op dit moment heeft Getir ongeveer tien darkstores in de stad en in heel Nederland dertig. Gorillas is goed voor dertien vestigingen in de stad.

