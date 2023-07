Flitsbezorger Getir stopt in Spanje, Italië en Portugal, blijft wel in Nederland

Getir stopt onder andere in Spanje. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Naast Nederland blijft Getir actief in thuisland Turkije, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Volgens het flitsbezorgbedrijf zijn de kansen op winst en duurzame groei in die landen groter. Zonder de drie Zuid-Europese landen kan Getir de financiële middelen beter aanwenden.

Flitsbezorgers als Getir groeiden hard tijdens de coronapandemie. Daarna nam het aantal gebruikers af. Met de hoge inflatie was er voor de bedrijven nog meer tegenwind. Getir rondt momenteel een nieuwe financieringsronde af, zo meldt het bedrijf.

Het bedrijf is in conflict met de gemeente over het darkstorebeleid: in mei nam de gemeenteraad een speciaal bestemmingsplan aan waarmee de distributiecentra van flitsbezorgers naar industrieterreinen werden verbannen en enkel met hoge uitzondering in woon-werkbuurten mogen blijven. Eind juni maakte Getir bekend dat dit wordt aangevochten.

