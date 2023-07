Flinke verkeershinder verwacht aan zuidkant Amsterdam: A4 en A10 Zuid meer dan week dicht

Beeld Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam waarschuwt automobilisten dat ze rekening moeten houden met extra reistijd die kan oplopen tot een uur. De afsluiting start op zaterdag 5 augustus om 22.00 uur en eindigt op maandagochtend 14 augustus. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A5.

Vanwege de werkzaamheden rijden treinen van en naar station Amsterdam-Zuid met een beperkte dienstregeling. Metro en bus rijden wel als gebruikelijk.

De werkzaamheden bestaan uit het op de plaats schuiven van het dak van een tweede reizigerstunnel (de Brittenpassage). Om dat mogelijk te maken worden de snelweg en een deel van het treinspoor verwijderd. De tweede reizigerstunnel is nodig om de verwachte groei van het aantal reizigers op te vangen. Tegen 2030, als de complete vernieuwing van het station klaar moet zijn, worden dagelijks 250.000 tot 300.000 reizigers verwacht.

Zuidasdok

De werkzaamheden zijn onderdeel van het grootste verkeersproject van Amsterdam: het Zuidasdok. Ruwweg tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de Amstel moet snelweg A10 ondergronds, worden spoor- en metrolijnen verlegd en wordt station Zuid uitgebreid.

Die werkzaamheden staan al jaren op een laag pitje, sinds in 2019 de aannemers eerst het werk neerlegden en vervolgens van de bouwplaats werden gestuurd. Ze waren het met opdrachtgever Rijkswaterstaat niet eens geworden over kostenoverschrijdingen. Sindsdien worden alleen werkzaamheden verricht die al in gang waren gezet, zoals de aanleg van de Brittenpassage.

