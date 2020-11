Flinke stijging in aantal coronabesmettingen

Beeld ANP

In het voorgaande etmaal ging het om 3970 nieuwe gevallen. Dat betekent een toename van 977 in het afgelopen etmaal.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde dinsdag dat het aantal coronagevallen nog wel daalt, maar de afname stagneert. In de afgelopen zeven dagen kwamen er ruim 37.200 meldingen van positieve coronatests binnen bij het instituut, iets meer dan de week ervoor. Toen ging het om ruim 36.800 nieuwe gevallen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 498.795 Nederlanders positief getest. Naar verwachting komt dat aantal donderdag boven de half miljoen uit. Het aantal coronadoden ligt inmiddels boven de 9100. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen ligt vermoedelijk hoger.

Het aantal sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 74 toe. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend waren 90 sterfgevallen gemeld.

De regio Rotterdam-Rijnmond telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 536. De regio Haaglanden volgde met 391 nieuwe gevallen. In de regio Utrecht werden 377 besmettingen geturfd en in Midden- en West-Brabant 364. Ook in Amsterdam-Amstelland (331) kwamen relatief veel positieve tests aan het licht.