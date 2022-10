Flinke groei Amsterdamse bevolking, ‘vooral door immigratie’

Maart 2022: Oekraïners komen aan op Amsterdam Centraal. Beeld Joris van Gennip

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de toename vooral door immigratie. Er werden namelijk minder baby’s geboren dan in dezelfde periode in 2021, en de sterfte was relatief hoog.

Internationale studenten

In de maand september verwelkomde alleen Amsterdam al bijna 11.000 nieuwe inwoners. In de afgelopen jaren is niet eerder zo’n omvangrijke aanwas waargenomen. De stad telde eind september 917.923 inwoners. Een jaar geleden waren dat er nog 878.701.

De meeste nieuwe inwoners, ruim 7000, kwamen uit het buitenland, onder wie veel internationale studenten. Ook vertrekken nog altijd veel Amsterdammers uit de stad, in de eerste negen maanden van dit jaar bijna 7000.

Als we kijken naar de verhuizingen binnen Nederland, dan vertrekken meer Amsterdammers naar een andere gemeente binnen Nederland dan andersom. Dat verschil is zo’n 1300. De hoge prijzen in Amsterdam zijn een belangrijke oorzaak van deze verhuisgolf, die al een tijd gaande is. Amsterdam kende in september een geboorteoverschot van 427.

Coronababyboom

Volgens het statistiekbureau kwamen zo’n 318.000 mensen uit het buitenland naar Nederland. Ongeveer een derde van hen kwam uit Oekraïne. Vooral in de eerste maanden na de Russische inval, in februari van dit jaar, kwamen relatief veel mensen vanuit Oekraïne naar Nederland.

De meesten van hen vestigden zich in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere. Afgezet tegen het aantal inwoners herbergt de kleine Utrechtse gemeente Renswoude de meeste Oekraïense vluchtelingen. Ook schreven meer mensen uit onder anderen India, Turkije, Syrië en Afghanistan zich in bij een Nederlandse gemeente.

Niet iedereen die naar Nederland komt, blijft hier. Een deel gaat terug of vertrekt naar een ander land. Vooral in het derde kwartaal trok de emigratie weer aan. Dit zijn deels vluchtelingen uit Oekraïne die Nederland hebben verlaten.

Nadat in 2021 sprake was van een heuse ‘coronababyboom’ – er werden in tien jaar niet zo veel baby’s geboren als vorig jaar – lijkt het aantal geboortes dit jaar af te vlakken. Tegelijk was de sterfte naar verhouding hoog.