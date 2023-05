Flinke brand legt strandtent in Bloemendaal aan Zee in de as

In de strandtent Beachclub Bloomingdale is in de nacht van zaterdag op zondag een flinke brand uitgebroken. Beeld Michel van Bergen/HH/ANP

“De brandweer spreekt zelfs van een zeer grote brand. Dat betekent dat er veel materieel, personeel en water nodig zijn. We hebben daarom een watertransport opgezet,” aldus de woordvoerster zaterdagnacht. In verband met de brand werd de Zeeweg afgesloten voor overig verkeer.

Volgens de woordvoerster zijn er geen gewonden gevallen en was er niemand aanwezig toen de brand ontstond. “De strandtent moet als verloren beschouwd worden. De brandweer zorgt er nu voor dat het vuur niet overslaat naar de omgeving.”

Over de oorzaak van de brand nog niets bekend, daar moeten politie en brandweer nog onderzoek naar doen.

Volledig afgebrand

Op live webcambeelden is zondagochtend te zien dat de strandclub volledig is afgebrand. De brandweer is er bezig met nablussen, meldt ook een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. “Dat zal nog wel een tijdje duren, want het gloeit nog even na.”

Volgens de woordvoerder heeft de brandweer er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen trampolinevereniging en andere strandpaviljoens. “Daar was veel mankracht voor nodig, maar dat is gelukkig gelukt.”

Bezoekers kunnen naar verwachting in de loop van de ochtend de Zeeweg weer in. De weg de andere kant op, wordt vanwege de nabluswerkzaamheden later vrijgegeven.

Beachclub Bloomingdale is bekend bij vele Amsterdammers. In de strandtent werden voorheen grote feesten gehouden door organisator ID&T, die het paviljoen in 2002 liet bouwen.

