Flink warm deze week: kans op records

Als het in De Bilt 30 graden of meer wordt, is dit bovendien een recordlate officiële tropische dag. Tropische dagen in september zijn behoorlijk uitzonderlijk, aldus het weerbureau. In Limburg en het oosten van Brabant wordt het gemiddeld eens in de vijf jaar 30 graden of meer in september. In De Bilt is dit pas in vier jaren voorgekomen: 1949, 1991, 2013 en 2016.

Dinsdag kan ook de warmste Prinsjesdag ooit worden. Voor Prinsjesdag zijn de waarnemingen op KNMI-meetpunt Voorschoten/Valkenburg bij Den Haag leidend. De warmste Prinsjesdag tot dusver was in 1961, het werd toen 28,7 graden. Dit was ook de enige keer dat de temperatuur in de regio Den Haag tijdens Prinsjesdag steeg naar zomerse waarden. De kans dat ook deze waarde dinsdag overschreden wordt is groot.

Deze maandag wordt ook warm, maar waarschijnlijk gaan er geen records aan, aldus Weeronline. In de middag is het al uitzonderlijk warm voor half september. Het wordt tussen de 23 en 25 graden op de Wadden, 27 tot 28 graden in de Randstad en 31 graden in het zuidoosten.

14 september is ook de laatste dag in het jaar waarop het in De Bilt ooit tropisch warm werd. Als het dinsdag 30,0 graden of meer wordt is ook dit record verbroken.