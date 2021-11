Fiod en OM leggen beslag op ruim 25 miljoen euro aan cryptomunten in witwasonderzoek

Beeld OM

Cryptomunten zijn zeer populair onder criminelen, stelt het OM in een persbericht, en worden veel gebruikt als betaalmiddel voor onder meer gijzelsoftware. Ook komt justitie cryptobetalingen steeds vaker tegen in drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking.

Omdat bezit en gebruik van het digitale geld anoniem kan, is van niet alle verdachten de identiteit bekend. Ze komen zowel uit Nederland als het buitenland. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Aan buitenlandse autoriteiten wordt gevraagd de verdachten, zodra zij in beeld zijn, over te dragen aan Nederland.

Koerswisselingen

Tijdens het onderzoek van de Fiod en het OM is gebleken dat criminelen ongewenste koerswisselingen tegengaan door de cryptovaluta om te zetten in zogenoemde ‘stablecoins’ zoals Tether. Dit zijn cryptovaluta waarvan de waarde is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Hiermee voorkomen de criminelen dat hun geld snel minder waard wordt door koersschommelingen.

Bij het leggen van het strafvorderlijk beslag hebben diverse cryptobedrijven in binnen- en buitenland medewerking verleend aan het onderzoek. Daartoe zijn de bedrijven volgens de Nederlandse wet verplicht.

Nog niet eerder werd er beslag gelegd op zo’n groot bedrag. Vorig jaar werd er in totaal voor 8 miljoen euro aan crypto’s ingenomen, in 2019 kwam het totaal nog op 1 miljoen euro. In 2013 werden er voor het eerst in Nederland cryptovaluta in beslag genomen.