Fiod doet inval bij ‘beste ondernemer van Nederland’: ‘Wie durft hem nog aan te spreken?’

Zakenblad Quote schatte Van Eerds vermogen in 2021 op 2,7 miljard euro. Beeld Luc Claessen/BELGA

In 2019, toen Jumbo de eerste winkel in België had geopend, had het Vlaamse journaal een profiel over Van Eerd gemaakt. Een item waar de Jumbo-topman zelf van schrok. “Ik werd neergezet als schlagerzanger, autocoureur, trompettist, wielerliefhebber en oh ja, ook nog de ceo van Jumbo. Daar schrok ik best van, net alsof ik de hele dag alleen maar schlagers zing of met sport bezig ben.”

Frits van Eerd is het allemaal: racefanaat, autocoureur en carnavalszanger, maar toch vooral de grote baas van de Jumbo-supermarkten. “Een van de beste ondernemers die Nederland heeft,” zegt marketingdeskundige Paul Moers. Zakenblad Quote schatte zijn vermogen in 2021 op 2,7 miljard euro.

Toen Van Eerd in 1996 toetrad tot de directie van Jumbo, had het bedrijf uit Veghel slechts één winkel, volgens de nu zo bekende formule van ‘de zeven zekerheden’. Nu heeft Jumbo meer dan zevenhonderd vestigingen. De omzet kwam in 2021 uit op meer dan 9,9 miljard euro.

Verkopen voor de hoofdprijs

Sinds 2002 is Van Eerd algemeen directeur van het familiebedrijf, dat in 2009 Super de Boer overnam. Daarmee heeft Van Eerd zich volgens Moers het meest bewezen als zakenman. “Hij kocht Super de Boer, een keten die toen groter was dan Jumbo zelf. Het ene deel kocht hij voor een spotprijs, een ander deel verkocht hij meteen voor de hoofdprijs. Hij had zijn aankoopbedrag bijna meteen terug.”

De 'zeven zekerheden’ van Jumbo gaan over lage prijzen, een breed assortiment en korte rijen (‘4e wachtende in de rij? En kan er een kassa bij? Boodschappen gratis!’). Moers: “Een Jumbo had meteen 30 procent meer omzet dan een winkel van Super de Boer.” Later volgden ook overnames van de C1000, La Place en gedeelten van Emté en Agrimarkt. Daarmee zit het concern Albert Heijn op de hielen. De Brabanders hebben ruim 22 procent van de markt in handen, terwijl Zaandam nog 35 procent heeft.

Het bedrijf is een familiebedrijf gebleven. Frits is de baas, maar ook zussen Colette, Monique en vader Karel zijn betrokken: ieder heeft een kwart van de aandelen.

Altijd willen winnen

Aan de ene kant is Van Eerd de sympathieke Brabantse schlagerzanger. Tegelijkertijd is hij een eerzuchtig zakenman, die zich kan bezighouden met de kleinste details binnen het bedrijf. Bekend is bijvoorbeeld dat Jumbo-onderhandelaars keihard te werk kunnen gaan, een eigenschap die past bij de filosofie van de familie: altijd willen winnen.

Niet voor niks ligt in het kantoor van Van Eerd senior een legerhelm met de tekst: ‘AH, here we come’. “De lat net ietsje hoger leggen, elke dag het beste uit jezelf halen, dat is ons met de paplepel ingegeven, ja,” aldus Frits’ zus Colette in de Volkskrant.

Bestuurder Niels Onkenhout, voormalig ceo van Super de Boer en C1000, zei in het FD. “Ik ken Jumbo als een bedrijf dat niet bang is voor keuzes of grootse investeringen. Ze zijn heel brutaal. Het motto is: ‘dit gaat ons lukken.’”

Twee probleemformules

Van Eerd is een heel eind gekomen: alleen Albert Heijn is nog groter dan Jumbo. Van Eerd heeft ook de afgelopen jaren zijn best gedaan om het marktaandeel te vergroten. In La Place en Hema werd geïnvesteerd. De vraag is volgens Moers of hij zich daar niet te veel ellende mee op de hals heeft gehaald. “Jumbo is al moeilijk, maar nu heeft hij er twee probleemformules bij.”

In 2020 stonden boze boeren bij hem op de stoep in Heeswijk-Dinther, waar de Fiod nu ook een inval heeft gedaan. Van Eerd ging daar het gesprek met ze aan. “Laten we eerlijk zijn, deze ondernemers krijgen niet de antwoorden die ze willen. Er is zeker begrip voor, daarom sta ik ook hier. Ik heb de oplossing alleen niet.”

Het wekte wrevel dat Jumbo en ook andere supermarkten niet bij stikstofbemiddelaar Remkes aanschuiven, terwijl de kritiek is dat supermarkten wel degelijk een rol hebben bij de totstandkoming van eerlijke prijzen voor de boer. Over de recente blokkades bij de distributiecentra, ook die van Jumbo, zei Van Eerd: “Het ondernemer­schap van boeren komt onder druk te staan door de overheid die telkens nieuwe maatrege­len neemt. Maar ze moeten niet bij mij op de stoep gaan staan.”

De randjes opzoeken

Van Eerd is een verwoed autoverzamelaar en -racer. Hij heeft meerdere keren de Dakar-rally gereden. In 2006 werd hij Nederlands rallykampioen. Zonder de autosport was hij nooit een succesvolle ondernemer geworden, zei hij vijf jaar geleden tegen het AD. “Dan had ik niet geleerd de randjes op te zoeken van hoever je kunt gaan om ergens een succes van te maken. In de racewereld heb ik veel teleurstellingen moeten overwinnen.”

In 1999 was Van Eerd Prins Carnaval van Kuussegat (Veghel). In 2008 haalt hij de Top 40 met de carnavalshit Wij doen het licht wel uit. Met zijn dweilorkest Factor 12 speelt hij op evenementen als het WK voetbal en de Olympische Spelen. Ook speelt hij trompet in de huisband van de Toppers.

In de zomer, tijdens de Tour de France, kon je geen Jumbo binnenstappen zonder op een kartonnen beeld van de Belgische topwielrenner Wout van Aert te stuiten. Later won Jonas Vingegaard zelfs de Tour de France, de ultieme beloning voor de miljoeneninvesteringen van Jumbo.

Max Verstappen

Max Verstappen en Van Eerd kennen elkaar nog veel langer: de Brabander staat de F1-kampioen al sinds zijn veertiende bij. Zelf is Van Eerd gek van alles wat zich snel voortbeweegt op wielen. De innige band tussen de familie Verstappen en Van Eerd heeft nu ook een commercieel succes. “Een geniale zet,” aldus Moers, die ook het nieuws over de Fiod-inval heeft gelezen. “Het is pijnlijk om te horen en het zou vreselijk jammer zijn.”

De marketingdeskundige kent Van Eerd al jaren, was ook adviseur van Jumbo. Hij wijst op het gigantisch autopark, de prachtige panden en een golfbaan. “Ik vraag me wel af wie er bij al dat succes nog op de rem kan trappen. Alleen Colette kom hem nog matigen, maar wie durft hem nog aan te spreken?”