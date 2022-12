Financiële situatie verbetert in 2023: ‘We lijken de schade in te lopen’

Beeld Getty Images

Afgelopen jaar zal de boeken ingaan als het jaar van de grote uitgavencrisis. Veel mensen ervaren nog altijd problemen door gestegen prijzen en gaan gebukt onder hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Bijna vier op de tien Nederlanders hebben betalingsproblemen, meldde het Nibud onlangs.

Voor 2023 ziet het financiële plaatje van veel Nederlanders er een stuk gunstiger uit, volgens berekeningen van HR-dienstverlener Visma Raet. Werkenden mogen vanaf januari bij een gelijkblijvend brutosalaris rekenen op een maximale stijging van 4,29 procent in het nettosalaris, afhankelijk van hun inkomen en de arbeidssector. Vorig jaar was die stijging nog maximaal 0,69 procent.

Dat is een opsteker voor werkenden. Ook voor veel ouderen die zijn aangesloten zijn bij een pensioenfonds is dit gunstig. Zij krijgen vanaf januari 2023 meer pensioen. Bij bpfBouw stijgt de uitkering bijvoorbeeld met 14,5 procent. Daarnaast stijgt de AOW voor elke gepensioneerde met 10 procent. Ook uitkeringsgerechtigden kunnen een hogere uitkering verwachten.

Hogere koopkracht

Goed nieuws voor velen, maar leidt een hoger salaris en de hogere uitkering in 2023 tot een hogere koopkracht? Als de prijzen harder stijgen dan de lonen, blijft er onder de streep immers minder over om te besteden.

Het Centraal Planbureau (CPB) is optimistisch. Het ergste leed ligt achter ons, klinkt het. Zo voorzien de rekenmeesters van het kabinet volgend jaar een klein koopkrachtverlies van gemiddeld 0,3 procent. Voor de lagere inkomens verwacht het CPB een kleine stijging, dankzij de overheidsmaatregelen. Daarbij drukt het energieplafond voor huishoudens de inflatie hard de kop in en daar hebben alle Nederlanders profijt van.

Economen bij de Rabobank zijn nog positiever over het koopkrachtplaatje. De verwachting is dat de stijging van de lonen in 2023 gemiddeld uitkomt op 5,7 procent, tegenover 3,8 procent inflatie. Econoom Hugo Erken van de Rabobank houdt wel een slag om de arm. “De koopkrachtwinst in 2023 moet niet overschat worden. Als je rekening houdt met de nieuwe methodiek van het CPB voor de inflatie, dan komen wij uit op een kleine plus voor de koopkracht van 0,5 procent.”

In 2024, als er waarschijnlijk geen energieplafond meer is, denkt de econoom dat de inflatie weer zal stijgen. “We verwachten dat de energieprijzen hoog blijven. Zelfs als het plafond in 2024 gedeeltelijk wordt doorgezet, neemt de inflatie in dat jaar weer toe, naar 5,2 procent. Aangezien de loongroei in 2024 waarschijnlijk lager is dan in 2023 verwachten we dat de koopkracht weer daalt.”

Zorgen nemen toe

De bonden drukken nu nog met succes op stijging van de cao-lonen, maar of ze dat kunnen vasthouden is maar de vraag. In verschillende sectoren, zoals in de horeca, nemen de zorgen toe. Ook Erken twijfelt of de cao-lonen zo hard zullen blijven stijgen. “In elk geval verwachten we dat nog wel voor volgend jaar.”

Zijn de prognoses voor 2023 nu reden voor positiviteit? Voor Nibud-directeur Arjan Vliegenthart zijn de ontwikkelingen vooral ‘een reden om niet te wanhopen’. “We zien nog altijd veel mensen worstelen met hun rekeningen, maar het lijkt erop dat het niet slechter wordt. En het ziet ernaar uit dat we een deel van de schade aan het inlopen zijn. Maar dan moet de arbeidsmarkt wel meezitten. Want als je nu je baan verliest heb je naast een uitgavencrisis ook een inkomenscrisis.”

De experts kunnen niet garanderen dat iedereen erop vooruitgaat, omdat de persoonlijke situatie sterk meeweegt. Toch lijkt het erop dat Nederlanders na een jaar vol geldzorgen en -stress het nieuwe jaar wel iets meer financiële lucht krijgen.