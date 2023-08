Filmregisseur William Friedkin (87), van onder meer The Exorcist, overleden

Regisseur William Friedkin in 2011. Beeld Joel Ryan/AP

Friedkin is 87 jaar oud geworden. De regisseur geldt als een van de meest gezaghebbende Hollywoodfilmers uit de jaren zeventig.

Hij behoorde samen met onder meer Francis Ford Coppola en Peter Bogdanovich tot een generatie die doorgroeide vanuit de televisiewereld naar het witte doek en een nieuwe eigen interpretatie gaf aan populaire genres als horror of thriller. Zo inspireerde het oeuvre van schilders als Rembrandt en Caravaggio - meesters in het spel met licht - Friedkin voor The Exorcist.

Hij werd twee keer genomineerd voor een Oscar, voor The Exorcist en The French Connection. Die tweede verzilverde hij en zo won hij als 36-jarige leeftijd de belangrijke Amerikaanse filmprijs, één van de vijf Oscars die de klassieker kreeg. In 2013 kreeg hij een speciale Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië voor ‘aanzienlijke bijdrage aan de vernieuwing van de Amerikaanse film’. Een andere beroemde film van Friedkin is Cruising uit 1980, met Al Pacino die undercover gaat als de gayscene van New York wordt geteisterd door moorden.

Friedkin bleef altijd werken, maar de successen uit zijn eerste periode wist hij nooit meer te overtreffen. Zijn nieuwste film, The Caine Mutiny Court-Martial, gaat eind augustus in première op het Filmfestival van Venetië.

