Filenieuwslezer Rob van Rees (80) overleden

Rob van Rees. Beeld Archief Beeld en Geluid.

In de jaren 70 begon dat met een wekelijks bericht, dat hij thuis met een bandrecorder opnam. Dat werd uitgezonden in de vakantieperiode. Gaandeweg werd dit uitgebreid naar dagelijkse verkeersinformatie vanuit Driebergen, waar Van Rees en collega’s zelf een leescabine met telefoonverbinding hadden gebouwd.

Later lazen ze de verkeersinfo ook in de spits en uiteindelijk ieder (half)uur. Intussen is de verkeersinformatie niet meer het werk van de politie, maar van diensten als de ANWB en Rijkswaterstaat.

Televisiepresentator en woordvoerder

Van Rees begon zijn carrière in de jaren 60 als politieman bij het Porscheteam van de toenmalige Rijkspolitie, eerst in Den Haag, later in Driebergen. In de jaren 80 presenteerde hij op tv één seizoen van het autoprogramma Autovisie bij het toenmalige RTL Véronique. Dat stopte na een verschil van mening met de sponsors, aldus de zoon van Van Rees.

Daarna was Van Rees tot zijn pensioen woordvoerder bij de opvolger van de Rijkspolitie, het Korps Landelijke Politie Diensten - tegenwoordig de Landelijke Eenheid. Hij schreef stukjes met herinneringen aan zijn tijd als Porsche-agent op de site van Rijkspolitie.