Fikse rekening: Floriade eindigt met tekort van ruim 103 miljoen euro

De jaarrekening moet nog worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Floriade, maar het college maakt het voorlopige bedrag nu vast bekend omdat eerder aan de raad was beloofd dat in april duidelijkheid zou zijn over het tekort. Almere moet voor het bedrag opdraaien.

De Floriade leed vooral onder wegblijvende sponsors en zwaar tegenvallende bezoekerscijfers. Vooraf was gerekend op 2 tot 3 miljoen bezoekers, maar er kwamen er nog geen 700.000.

Het was een van de hoofdredenen voor de Nationale Tuinbouwraad om begin deze maand te besluiten nooit meer een Floriade te organiseren. Het bleek ook heel moeilijk sponsors te vinden voor de wereldtuinbouwtentoonstelling, zeker nadat er in de aanloop naar het evenement steeds vaker berichten over problemen naar buiten waren gekomen.

Slechte planning en struisvogelgedrag

Dat het bloemenfestijn faliekant mislukte, lag volgens critici niet aan de coronanasleep, maar aan slechte planning, slechte marketing en struisvogelgedrag van politici.

Almere haalde de Floriade in 2012 binnen. De gemeente dacht toen nog dat een bijdrage van 10 miljoen euro voldoende zou zijn.

Dat bedrag is in de loop der jaren wel steeds verhoogd, maar pas ná de Floriade bleek dat het tekort over de 100 miljoen euro zou gaan. Binnen het college van Almere stapten afgelopen zomer alle wethouders op na het financiële drama van de Floriade.

Er loopt nog een rechtszaak over de bouw van een woonwijk op het Floriadeterrein. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad over het miljoenentekort in gesprek gaat.

