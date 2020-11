Fikse kritiek in Kamer op openhouden nertsenhouderijen

Beeld ANP

In Denemarken raakten onlangs mensen na contact met nertsen besmet met een gemuteerde coronavariant. Een deel van het Scandinavische land moest daarom vrijwel volledig op slot. Ook worden alle nertsenhouderijen in Denemarken nog deze maand preventief geruimd.

“In dit dossier heeft de regering zich elke keer laten verrassen,” zei D66-Kamerlid Tjeerd de Groot dinsdagmiddag tegen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Volgens De Groot heeft het kabinet te lang gewacht om de verspreiding van corona onder nertsenbedrijven tegen te gaan. “Waarom blijft u ten aanzien van de nertsenhouderij dit risico lopen?”

Risico

Nederland telt zo’n 120 nertsenhouderijen. Daarvan zijn 69 bedrijven al geruimd, omdat er besmette dieren rondliepen. Voor de overige bedrijven geldt dat die in maart volgend jaar hun deuren moeten sluiten. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit om de getroffen nertsenhouders te compenseren.

Maar voor de oppositie in de Tweede Kamer is maart volgend jaar te laat. “Zolang we in Nederland nertsen houden in kooitjes, lopen we het risico dat het virus daar muteert,” aldus Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. “Als het virus dan terug overslaat op mensen, zitten we met een variant die minder gevoelig is voor een vaccin.”

Ook SP-Kamerlid Frank Futselaar spreekt van een ‘tikkende tijdbom’. “En nu wachten we nog een halfjaar tot we die tikkende tijdbom gaan aanpakken,” zei hij tegen De Jonge. D66’er De Groot oppert dat er ‘financiële overwegingen’ zijn om de nertsenhouderij open te houden: als de nertsen nu al gedood moeten worden, hebben ze hun dure pels nog en moeten de nertsenhouders meer compensatie krijgen.

‘Sneller ingrijpen niet nodig’

Minister De Jonge benadrukt dat hij nu geen reden ziet om sneller in te grijpen. Volgens de deskundigen in het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) zijn er in Nederland op dit moment ‘geen aanvullende risico’s’ voor de volksgezondheid. Eerder genomen maatregelen, zoals de sluiting in 2021 en een transportverbod, zouden genoeg moeten zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. “Op korte termijn ruimen we besmette bedrijven, op lange termijn stoppen we de nertsenhouderij,” aldus De Jonge.

Volgende week komt het kabinet met het wetsvoorstel om de nertsenhouderij definitief te beëindigen. Dat is later dan minister Schouten (Landbouw) eerder had aangekondigd. Volgens vakblad Boerderij verlopen de onderhandelingen met de nertsenhouders over hun compensatie uiterst moeizaam.