Fietser zwaargewond na aanrijding touringcar in de Rivierenbuurt

Een maand geleden was op hetzelfde kruispunt een fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Beeld ANP / Michel van Bergen

Alwéér een aanrijding. Buurtbewoners die aan komen lopen of fietsen, reageren geschrokken op het ongeluk dat maandagochtend plaatsvond op de kruising van de Scheldestraat en de Churchilllaan in Zuid.

In de bocht staat een touringcar, eronder ligt een blauwe fiets. De fietser werd geraakt terwijl de bus rechtsaf sloeg. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, weet de politie niet. De Forensische Opsporing is aanwezig. Het kruispunt is afgezet met linten en de politie maakt onder andere foto’s en dronebeelden.

Een maand geleden raakte een fietser zwaargewond bij een aanrijding met een vrachtwagen op hetzelfde kruispunt. “Ik kwam aanlopen en dacht: dit ziet er verdacht hetzelfde uit als een maand geleden,” zegt Saray (28). Dat vindt ook Santje Kramer (60), die langsloopt met haar hond. Ze zat net met haar dochter koffie te drinken, toen ze sirenes hoorde. “Het is precies dezelfde plek, haast hetzelfde ongeluk. Het enige verschil is dat toen de zon scheen.”

Kramer heeft het ongeluk niet zien gebeuren, maar zegt dat de schok voor de Rivierenbuurt groot is. “Ik snap er echt niks van. Hoe kun je als chauffeur niet bewust zijn van zo’n grote dode hoek. Dit is gewoonweg afgrijselijk.”

Ook Valerie (30) is ‘in totale shock’. “Die bocht is altijd wel een puntje waar je beter op moet letten,” zegt ze. “Het stoplicht springt ook heel snel van groen naar rood. Maar ik dacht dat ze dat na het laatste ongeluk wel hadden opgelost.”

Op de kruising is het volgens meerdere buurtbewoners altijd druk met touringcars en vrachtwagens, die winkels bevoorraden in de straat, richting de A10 rijden of parkeren bij de RAI. Saray: “Ik word steeds voorzichtiger op de fiets hier. Dit is echt eng.”

Vrachtwagen in de stad ter discussie De positie van de vrachtwagen in de stad staat al langer ter discussie. Als het misgaat met een vrachtwagen, gaat het meestal ook enorm mis en zijn er relatief vaak doden te betreuren. De beschuldigende vinger wordt nogal snel gewezen richting de vrachtwagenchauffeur, die zal wel niet hebben opgelet, zei Geert van Ham van Werkgroep Blackspots eerder tegen Het Parool. “Dat is lang niet altijd terecht, leert de ervaring.” Lees hier meer.

