Fietsen uit fietsdepot in Amsterdam worden gedoneerd aan hulpverleners in Oekraïne

In het fietsdepot in het Westelijk Havengebied staan duizenden fietsen die door de gemeente zijn meegenomen omdat ze bijvoorbeeld geparkeerd stonden op een plek waar dit niet mag. Een deel van de rijwielen die niet zijn opgehaald door hun eigenaar, worden nu gedoneerd aan de stichting Zeilen van Vrijheid. Deze Nederlandse organisatie richt zich voornamelijk op het steunen van medische hulpverleners in Oekraïne.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit) dat Zeilen van Vrijheid heeft gevraagd of de gemeente fietsen wil doneren, zodat de stichting deze naar Oekraïne kan vervoeren. Daartoe heeft het college besloten om maximaal tweeduizend fietsen te doneren. Zeilen van Vrijheid organiseert het inladen, transport en de eventuele reparaties aan de fietsen.

Medische hulp per fiets

Met de fietsen kunnen medische professionals en hulpverleners makkelijker medicijnen, medische hulp en voedsel leveren aan mensen in nood, ook als er geen brandstof beschikbaar is.

De gemeente Amsterdam doneerde al vaker fietsen uit het fietsdepot. In mei dit jaar werd besloten om 320 fietsen aan (nood)opvanglocaties van vluchtelingen te doneren. In 2014 werden zo’n 1400 fietsen uit het fietsdepot in het Westelijk Havengebied verscheept naar een vluchtelingenkamp in Jordanië. Twee jaar daarvoor, in 2012 werden vierhonderd weggeknipte fietsen beschikbaar gesteld voor een werkgelegenheidsproject in Burkina Faso.

